Claude Deschênes atteint d'une maladie rare

Les dernières semaines n'auront pas été de tout repos pour le journaliste Claude Deschênes!

C'est via Facebook que le sympathique animateur a dévoilé qu'il avait de petits ennuis de santé depuis quelque temps et qu'il avait dû être hospitalisé, en plus de vivre la folie d'un déménagement à Montréal.

Claude nous annonce qu'en plus d'avoir souffert d'une pierre aux reins, il a reçu un diagnostic de polymyalgia rheumatica: une condition rhumatologique inflammatoire rare qui cause de la raideur et de la douleur au niveau des épaules, du cou et des hanches et qui se manifeste chez les gens âgés de plus de 50 ans (sa cause exacte demeure toujours inconnue)!

«Un petit coucou! Nous avons passé une première nuit dans notre nouveau condo. Nous sommes sur un nuage!

Le déménagement a été exigeant, mais nous voilà récompensés. Ça fait deux ans et demi que nous attendions ce moment. Ma blonde n'arrête pas de dire C'EST MERVEILLEUX!!!! Et je suis pas mal d'accord avec elle.

Pour ce qui est de ma santé, j’ai reçu un diagnostic de Polymyalgia Rheumatica (PMR), une maladie de vieux. Le traitement pourrait durer des mois, heureusement ce n'est pas chronique. Disons que la douleur peut être assez présente à la fin de la nuit et au lever du corps. Ma condition a ralenti ma contribution au déballage. Il en reste d'ailleurs encore un peu à faire....j'y retourne immédiatement!»



Le premier mars dernier, Claude remerciait le personnel hospitalier pour toute l'aide dont il avait reçue en ce temps de crise!

«Bonjour chers amis FB. D'abord merci pour vos bons mots. Je voulais tout simplement faire un coup de chapeau au réseau de la santé qui m'a bien pris en charge vendredi et samedi, mais en ne disant pas la nature de mes problèmes de santé dans mon statut (je ne voulais pas embêter les gens avec mes problèmes de santé personnels) j'ai engendré un monstre. On ne badine pas avec les médias sociaux, il faut tout dire. Alors voici la nature de mes problèmes, par souci de transparence et pour rassurer ceux qui sont inquiets. J'ai souffert de problèmes d'articulations durant toute la semaine dernière auxquels se sont ajoutés vendredi matin une pierre au rein. Avant qu'on détermine qu'il s'agissait de cela (crise d'arthrite et pierre au rein) les deux symptômes se sont confondus rendant le diagnostic difficile.

Voilà vous savez tout.

Ah non pas tout à fait, je dois vous dire que nous prenons possession de notre nouveau condo demain et que le contenu de notre maison qui est en entrepôt depuis juillet sera déménagé samedi.

Grosses semaines en perspective.

J'ai pris congé de chroniques à Avenues.ca pour les prochaines semaines et serai moins présent.sur les médias sociaux.....pour tout ce que je viens de dire.»



On souhaite le meilleur pour la suite à Claude. On lui envoie toutes nos énergies positives!

Psst! C'est d'ailleurs cette même maladie qui avait affecté Dominique Michel en 2007.



