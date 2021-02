Claude Legault souffre d'épuisement professionnel

Claude Legault est en arrêt de travail pour épuisement professionnel, apprend-t-on aujourd'hui dans La Presse.



La production de la série Cerebrum, qui met en vedette le populaire comédien, est arrêtée complètement pour une durée indéterminée. Rappelons que le tournage de la deuxième saison avait déjà été reporté une première fois au printemps dernier en raison de la pandémie de COVID-19.



« Claude Legault est en arrêt de travail pour épuisement professionnel. Il se repose et il pourrait être prêt à reprendre dans trois mois, deux mois, on ne le sait pas », a indiqué l'agente de Claude Legault, Marie-Claude Goodwin, au journaliste Hugo Dumas.

ICI Télé / Page Facebook Cerebrum



Toute l'équipe d'enVedette souhaite un prompt rétablissement à Claude Legault.



Rappelons que l'action de la deuxième saison de Cerebrum reprendra 5 mois après le dernier épisode.

Voici un bref résumé de ce qui nous attend, à lire seulement si vous avez regardé toute la saison 1 sur l'Extra d'ICI TOU.TV :

L’action se transporte cinq mois après la conclusion de la première saison. Henri (Claude Legault) rentre d’un voyage en Asie où il a pris un peu de recul face à ce qu’il a vécu. Oui, sa vie est bouleversée à jamais, mais il doit regarder en avant et se reconstruire. Dans cette nouvelle saison, nous replongeons dans l’univers de la santé mentale. Les enjeux seront élevés pour le psychiatre Henri Lacombe autant à l’Institut et avec ses patients, que dans sa vie personnelle et familiale. Pendant ce temps, en cours d’enquête de meurtres de jeunes femmes, la toujours aussi dévouée Simone Vallier (Christine Beaulieu) reçoit une mystérieuse enveloppe qui viendra brouiller les cartes et réunira Henri et Simone dans une dangereuse quête commune.

Karine Paradis



