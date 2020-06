Claudie et Mathieu d'OD Afrique du Sud emménagent ensemble!

Claudie et Mathieu d'Occupation Double Afrique du Sud sont si beaux ensemble!



Voilà que le seul couple toujours en amour depuis la fin de la populaire téléréalité franchit une autre étape bien importante de leur relation : ils emménageront ensemble en juin prochain!



«On est assez heureux aujourd'hui ❤️ Love you @mathieupellerin. On déménage enfin 😍❤️​», a écrit l'influenceuse sur Instagram.





On souhaite beaucoup de bonheur aux amoureux dans cette nouvelle aventure!



Le couple a célébré six mois d'amour en février dernier. Afin de souligner cette journée toute spéciale, Mathieu a rendu hommage à sa douce moitié. Découvrez son touchant message ici!





Les fans de OD peuvent retrouver leurs candidats préférés dans l'émission Après OD animée par Marie-Lyne Joncas sur Noovo.ca! Dans les premiers épisodes, Camille parle de sa relation avec Olivier Primeau et Trudy admet avoir frenché un candidat de La Voix!



Vous aimerez aussi :