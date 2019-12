Claudie et Mathieu d'OD Afrique du Sud s'embrassent dans une nouvelle vidéo

Claudie et Mathieu d'Occupation Double Afrique du Sud sont si beaux ensemble!



Les deux tourtereaux ont partagé une adorable vidéo en train de s'embrasser sur Instagram.



En légende de sa publication, Claudie rend hommage à son amoureux : «Amour du quotidien. ❤️ Cet homme-là me rend heureuse. Je suis la meilleure version de moi-même quand il est avec moi. Merci d'aimer ta wife insécure, je t'aime my love @mathieu.od_officiel ❤️»



Voyez ci-dessous les images visionnées par plus de 100 000 internautes :



Rappelons que la belle Claudie a répondu à nos questions concernant son couple dans une entrevue exclusive. Dans les prochaines semaines, la jeune femme travaillera sur plusieurs projets, notamment sa chaîne YouTube : «Je vais prendre toutes les opportunités qui s'offrent à moi et embarquer dans les projets qui me font vibrer. Je compte mettre beaucoup de temps sur ma chaîne Youtube et qui sait, peut-être que j'aurai des opportunités de travail à la radio et à la télé.»







