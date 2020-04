Code C. : la gang de Code F. et Code G. revient en force pendant le confinement!

La gang de Code F. et de Code G. revient en force pendant le confinement à VRAK!



Maripier Morin, Marianna Mazza, Catherine Éthier, Félix-Antoine Tremblay, Pier-Luc Funk, Julien Lacroix et Mehdi Bousaidan s'attaqueront aux lois non écrites de l'univers de la COVID-19 avec Code C.! La comédienne Catherine Brunet sera à la narration.

L’amour en temps de pandémie, le «deux mètres», mission : aller à l’épicerie, tout le monde en mou, les 5 à 7 virtuels, le gym dans le salon, l’école à la maison : les gars et les filles de Code C. aborderont avec beaucoup d’humour et d’autodérision de nombreux sujets qui entourent le confinement obligatoire!





Karine Paradis



C'est à ne pas manquer à VRAK du lundi 18 mai au vendredi 22 mai à 19 h 30! Les épisodes seront disponibles sur Crave à compter du samedi 23 mai.​

D'ici là, ne manquez pas l'émission spéciale Stronger Together, Tous Ensemble avec vos stars préférées, dont Céline Dion et Marie-Mai, dès 19h le 26 avril prochain. Cet événement télévisuel soutiendra les banques alimentaires de partout au pays pendant la crise de la COVID-19!





Vous aimerez aussi :