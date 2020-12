Commentaires haineux à l'endroit de Caroline Néron : la production de District 31 intervient

Caroline Néron a fait sa toute première apparition dans District 31 ce lundi.

La comédienne incarne le personnage de Pascale Lanier, la maîtresse du sous-ministre Louis Bourgoin.

La présence de la vedette dans la série a fait énormément jaser sur les réseaux sociaux. Alors que plusieurs fans ont salué le grand talent de l'actrice, d'autres se sont permis de critiquer sa vie personnelle.



À la suite de ses commentaires haineux, la production est intervenue afin de rappeller aux internautes de demeurer respectueux sur les réseaux sociaux.



« Cher public. Hier, nous avons été désolés de lire autant de commentaires désobligeants qui n'ont pas leur place sur cette page. Nous pensions que tu pouvais faire la part des choses et te contenter de commenter les actions, les personnages, les intrigues, ou le jeu des comédiens, en t'abstenant de tout jugement sur le physique ou la vie privée de ceux et celles qui portent nos histoires à l'écran. Nous n'hésiterons pas à bannir une personne qui dépasse la limite du respect et du bon goût dans les commentaires effectués à l'endroit des comédiens et comédiennes de la série. N'hésitez pas à signaler un commentaire qui n'a pas sa place sur cette page. »







L'équipe d'enVedette a particulièrement aimé la performance de Caroline Néron dans District 31 cette semaine. Très crédible, la comédienne se plonge avec aisance dans la peau de son personnage. On a hâte de voir la suite!





Radio-Canada/District 31/Karl Jessy



Par ailleurs, Caroline Néron est très occupée en cette fin d'année! Elle a entre autres sorti sa biographie, joué dans le film La déesse des mouches à feu et annoncé le retour de sa marque de bijoux!





