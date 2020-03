Coronavirus: Chantal Lacroix remercie chaleureusement le personnel soignant!

En pleine pandémie de coronavirus, Chantal Lacroix a pris le temps de remercier chaleureusement le personnel soignant qui travaille jour et nuit pour la population.



La vedette a aussi révélé avoir passé le test de la COVID-19 après avoir été en contact avec des gens qui avaient contracté le virus. Heureusement, les résultats se sont avérés négatifs. Chantal Lacroix a aussi invité les gens qui croient être atteints de la maladie à se présenter directement à l'hôpital de Granby, où une clinique externe a été installée pour tester rapidement les gens qui ont des symptômes de la maladie. Selon elle, le processus est simple et rapide.



Voici son message important : «Un énorme merci à tous ces gens qui prennent soin de notre santé et qui sont la fidèle au poste. Merci pour votre patience, votre gentillesse et votre compassion. Merci de prendre le temps de nous rassurer. En cette situation de crise, soyons solidaire et ayons de la compassion les uns pour les autres. Restons calme, entraidons nous et continuons de respecter les consignes qu’on nous demande de mettre en place. Ensemble nous sommes plus forts. Ensemble nous allons passer au travers. ❤️ Je vous envoie plein d’amour et je vous fais un câlin à distance. 😜»









Mardi dernier, le premier ministre du Québec a demandé aux personnalités connues d'aider la province dans sa lutte contre la propagation du coronavirus.



De nombreuses vedettes ont donc adressé des messages rassurants à leurs abonnés dans les dernières jours. Il faut prendre la crise du COVID-19 au sérieux et rester à la maison le plus possible!



