COVID-19: Alexandre Goyette et 20 autres personnes infectées en tournage

Alexandre Goyette a révélé avoir eu la COVID-19, hier soir en entrevue à La semaine des 4 Julie!

Le comédien a raconté qu'il avait attrapé le nouveau coronavirus en tournage au mois de mars 2020. En plus d'Alexandre Goyette, 20 autres personnes ont contracté la COVID-19 sur le plateau de la série Six degrés, au tout début de la pandémie.

Voici ce qu'a déclaré l'acteur québécois à ce sujet :

« J'ai été le premier à être testé positif. On a été 21 à tester positif dans l'équipe, somme toute. Je tiens à le préciser : maintenant, en tournage, c'est super strict. L'industrie continue parce qu'elle se prend en charge. Mais à ce moment-là, tout le monde était dépassé. On avait peur et on ne comprenait pas ce qui se passait. »

Il a conclu en disant qu'il n'avait pas été nécessairement le patient zéro à avoir le virus sur le plateau, mais qu'il avait été le premier à se faire dépister.

On est très heureux de savoir qu'il va bien!

En ce qui concerne la série Six degrés, elle est disponible dès aujourd'hui sur ICI Tou.tv Extra!

© Karl Jessy

Il s'agit de la toute première fiction du populaire auteur Simon Boulerice.

On y raconte l'histoire de Léon (Noah Paker), 16 ans. Il est un ado ordinaire comme tant d’autres, si ce n’est qu’il ne va pas à l’école puisque sa mère lui enseigne à la maison. Et qu’il est presque aveugle. Lorsque sa mère (Catherine Trudeau) décède subitement, Léon se retrouve parachuté chez son père biologique (Alexandre Goyette) qu’il ne connaît pas. Ce dernier a fait sa vie auprès d’une autre femme (Francesca Bárcenas). Ceux-ci habitent, avec leurs quatre enfants, à Montréal, loin de la campagne et de la tranquillité qu’a connue Léon à ce jour.

Une série humaine et rafraîchissante en 9 épisodes à voir dès aujourd'hui!

Vous aimerez aussi: