Crave est offert gratuitement pendant 30 jours!

Crave annonce une excellente nouvelle en ce début de semaine : la plateforme de streaming est offerte gratuitement pour 30 jours!

Cela signifie que tous les nouveaux usagers pourront obtenir un mois de visionnements gratuits, que ce soit pour le forfait de base, SUPER ÉCRAN, Movies + HBO ou STARZ!

Pour ceux qui ne connaissent pas encore Crave, sachez qu'il s'agit d'une mine d'or de contenus d'ici et d'ailleurs, incluant une section 100 % québécoise!

Passez GO / Crave

On y retrouve entre autres les séries exclusives Pour toujours, plus un jour avec Pier-Luc Funk et Catherine Brunet et Sur les traces d'un tueur en série, un true crime sur des meurtres non-résolus!

Pour vous inscrire et bénéficier des 30 jours gratuits, rendez-vous sur www.crave.ca/fr ou téléchargez l'application!

Lorsque ce sera fait, consultez nos 5 suggestions de séries à regarder en rafale sur cette plateforme!

VRAK/Transplanté/Bell Média

Par ailleurs, si vous avez davantage envie d'écouter des balados, on a aussi une foule de suggestions intéressantes pour vous! Et si vous êtes plutôt d'humeur à feuilleter un magazine en rêvassant, le nouveau numéro du VÉRO est offert gratuitement sur le web!

