Crave et Netflix: les nouveautés à découvrir ce weekend!

Plusieurs nouveautés ont été ajoutées sur Crave et Netflix au cours de la première semaine de mars!

De plus, des films et séries déjà bien connus du public sont désormais disponibles sur les plateformes.

Voici toutes nos suggestions parmi les nouveautés Crave et Netflix à regarder en rafale ce weekend :

Crave

Les Denis Drolet : En attendant le beau temps

Les Denis Drolet, nos spécialistes de l'humour absurde, livrent leurs observations de la société actuelle dans ce quatrième spectacle mis en scène par Pierre-François Legendre et produit par ComediHa!. Avec leur humour imprévisible, les Denis Drolet nous amènent de l'autre côté de l'arc-en-ciel... En attendant le beau temps.

Belushi, sous-titré en français

Bien que John Belushi soit connu pour ses performances comiques sur la scène et devant la caméra, il a su garder sa vie privée loin des projecteurs. Grâce à des archives inédites, il est possible de mieux connaître cette légende disparue trop tôt.

Crank Yankers, version française

Yankerville est une ville habitée uniquement par des marionnettes qui adorent les canulars téléphoniques. Elles recréent les appels véritablement enregistrés par des humoristes et des célébrités comme Jimmy Kimmel et Adam Carolla, également créateurs de cette émission.

Une série comique en 9 épisodes.

SamSam

SamSam a presque tout pour devenir un superhéros : une soucoupe volante, de bons amis et une famille aimante. Cependant, contrairement aux autres membres de sa famille, il n'a pas encore de super pouvoirs.

Un film d'animation pour toute la famille.

Le portier

À New York, une ex-militaire défend une famille à laquelle elle s'est attachée contre des criminels qui comptent s'emparer de tout ce qu'elle possède.

Un thriller d'action avec Rupert Evans, Jean Reno, Aksel Hennie et Ruby Rose à voir dès samedi sur Crave.

La bonne épouse

En France, à l'aube de Mai 68, une femme qui enseigne comment tenir un foyer et se plier au devoir conjugal voit ses certitudes ébranlées lorsqu'elle se retrouve veuve et ruinée.

Une comédie dramatique française avec Juliette Binoche et Edouard Baer.

Netflix

Biggie: I Got a Story to Tell



Chaque légende a une origine. Avec son flow et ses textes inimitables, Christopher Wallace, alias The Notorious B.I.G., restera l'une des figures les plus mythiques du hip-hop. Ce documentaire lui rend hommage avec de rares images de sa vie et des témoignages intimistes des membres de son entourage le plus proche.

Trahison chez les mormons : Le faussaire assassin

Trahison chez les mormons : Le faussaire assassin livre pour la première fois une enquête approfondie sur l'un des crimes les plus bouleversants survenus au sein de la communauté religieuse des mormons et sur le cerveau qui en est à l'origine.

Ce docu-série en trois parties réalisé par Jared Hess (Napoleon Dynamite) et Tyler Measom (An Honest Liar) s'intéresse aux trois attentats à la bombe de 1985 qui ont fait deux morts et un blessé grave, choquant tout Salt Lake City.

Moxie

Lassée du sexisme ordinaire qui règne au sein de son lycée et inspirée par le passé rebelle de sa mère, une ado réservée publie anonymement un fanzine féministe qui va déclencher une véritable révolution.

Une adaptation cinématographique d'un roman de Jennifer Mathieu réalisée par Amy Poehler.

En terminant, plusieurs classiques qu'on aime voir et revoir encore sont arrivés sur Netflix cette semaine : Blue Crush, Pitch Perfect 1 et 2, Being John Malkovich, Scarface, Le Pianiste, Le masque de Zorro et plus encore!

