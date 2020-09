Crave et Netflix: les nouveautés à voir absolument ce week-end

Il y a énormément de nouveautés intéressantes à voir sur Crave et Netflix en fin de semaine!

Que vous soyez fan d'horreur tordu, de drames mystérieux, de comédies désopilantes ou de séries documentaires, on a des suggestions pour vous!

Voici les nouveautés Crave et Netflix à regarder en rafale ce week-end :

Crave

14 jours, 12 nuits

Taisant sa véritable identité, Isabelle Brodeur s'envole vers le Vietnam pour rencontrer de la mère biologique de l'enfant qu'elle et son mari ont adoptée 17 ans plus tôt.

Ce film québécois met en vedette Anne Dorval, François Papineau et Leanna Chea.

The Third Day

À tour de rôle, un homme et une femme vivent diverses mésaventures sur une île mystérieuse au large de l’Angleterre.

Cette série sombre réunit Jude Law, Katherine Waterston et Emily Watson. Un nouvel épisode en version française sera ajouté sur Crave chaque jeudi dès 21h et vous pouvez voir le premier dès maintenant!

L'homme invisible

Après avoir quitté son conjoint violent, déclaré mort quelque temps plus tard, Celia cherche désespérément à prouver qu'elle est traquée par sa présence invisible.

Ce film mêle horreur et science-fiction et met en vedette Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen et Harriet Dyer.

À voir dès samedi sur Crave.

Downhill

Après avoir miraculeusement survécu à une avalanche dans les Alpes, un couple doit faire le point sur sa vie amoureuse.

Une comédie dramatique avec Will Ferrell, Julia Louis-Dreyfus et Zach Wood à voir dès samedi sur Crave.

L'art du crime

Un détective new-yorkais parcourt l'Europe sur les traces du tueur en série qui a enlevé la vie à sa fille et son gendre.

Ce thriller en vedette Jeffrey Dean-Morgan, Famke Janssen et Cush Jumbo.

Netflix



Le dernier vol de la navette Challenger

Des ingénieurs, des représentants officiels et les familles des membres de l’équipage parlent de la tragédie de la navette spatiale Challenger et de son impact

De proches en proches (Close Enough)

Dans cette série d’animation pour adultes, un couple marié essaie de garder son sang-froid et de rester jeune alors qu’il passe de la vingtaine festive à la parentalité.

Ratched

En 1947, Mildred Ratched commence à travailler dans un hôpital psychiatrique réputé, mais une noirceur grandissante se cache sous son apparence élégante.

Cette série mêlant drame et suspense est inspirée du roman Vol au-dessus d’un nid de coucou de Ken Kesey. Créée et produite par Ryan Murphy (American Horror Story), Ratched met en vedette Sarah Paulson.

Irrémédiable

Incapable d’affronter sa nouvelle réalité en fauteuil roulant, Angel est aveuglé par une obsession mortelle pour la femme qui l’a laisé et met sa vengeance à exécution.

Un thriller espagnol disponible en français avec Mario Casas et Déborah François.

