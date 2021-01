Crave et Netflix: les nouveautés à voir absolument en fin de semaine

Quoi de mieux, en hiver, que de s'installer au chaud pour regarder des films après une longue journée de plein air?

En cette dernière semaine de janvier, plusieurs nouveautés ont été ajoutées aux catalogues Crave et Netflix.

Voici nos suggestions de films et de séries à voir en solo, en amoureux ou en famille ce weekend :

Crave

Juste pour rire présente : le « vrai » gala de Pier-Luc et Phil

Crave

Pour leur première animation en duo d’une Carte blanche Juste pour rire, Phil Roy et Pier-Luc Funk entraînent le public dans les coulisses du spectacle qu’ils ont créé. Plusieurs artistes talentueux feront partis de la fête.

L'agente de bord

L'agente de bord Cassandra Bowden se réveille dans sa chambre d'hôtel à Bangkok, avec la gueule de bois et un cadavre gisant à côté d'elle. Ayant peur d'appeler la police, elle continue sa matinée comme si de rien n'était et se rend à l'aéroport. À New York, elle est accueillie par des agents du FBI qui l'interrogent au sujet de son escale à Bangkok.

Une série avec Kaley Cuoco, Michiel Juisman, Rosie Prez et Zosia Mamet. Le premier épisode est disponible dès maintenant sur Crave et on pourra en voir un nouveau chaque jeudi dès 21h!

Sibyl

Une psychothérapeute blasée retourne à sa passion première et rêve de devenir écrivaine.

Un film français avec Virginie Elfra, Adèle Exarchopoulos et Gaspard Ullie.

Netflix

Le transperceneige, saison 2

La Terre étant couverte de glace, les derniers humains survivent à bord d’un train qui fait le tour du globe et tentent de coexister en préservant un équilibre fragile.

La deuxième saison de cette série populaire mettant en vedette Jennifer Connelly et Daveed Diggs vient d’arriver sur Netflix!

50 m²

Souhaitant découvrir la vérité sur son passé, un homme de main trahit un de ses proches et assume une nouvelle identité dans un petit quartier d’Istanbul.

Une série mêlant drame et suspense en huit épisodes.

Penguin Bloom

Une mère qui affronte les conséquence d’un horrible accident retrouve l’espoir grâce à une pie blessée que sa famille a adoptée.

Ce film inspiré d’une histoire vraie met en vedette Naomi Watts et Andrew Lincoln.

Froid mortel

Une fourgonnette de transfert de prisonniers est attaquée. Un policier affronte des ennemis à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi qu’un adversaire silencieux : le froid.

Un thriller espagnol réalisé par Lluís Quílez.

Le site

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, une veuve demande à un archéologue autodidacte de fouiller des formations mystérieuses, ce qui mène à une découverte étonnante.

Un drame réunissant Carey Mulligan, Ralph Fiennes et Lily James.

Vous aimerez aussi: