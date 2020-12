Crave et Netflix: les nouveautés à voir en rafale ce week-end

Des nouveautés de tous les genres ont été ajoutées aux répertoires Crave et Netflix, cette semaine!

Parmi celles-ci, on compte des séries captivantes, des documentaires troublants, un dessin animé pour public averti et des films à regarder en rafale!

Voici nos suggestions Crave et Netflix à regarder en solo, en amoureux ou en famille ce week-end :

Crave

Survivre à Jeffrey Epstein

Avant sa mort en 2019, le financier milliardaire Jeffrey Epstein utilisait ses relations avec des gens riches et célèbres pour commettre ses agressions sur des mineures. S'appuyant sur les témoignages de femmes survivantes, cette série documentaire jette un regard approfondi sur les accusations d'abus sexuels et de trafic auxquelles Epstein était confronté.

La version française est disponible dès maintenant sur Crave.

Le Noël de Sophie

Une photographe débordée par son travail prend le temps de visiter sa grand-mère à Noël et propose au charmant nouveau voisin de l'aider à s'occuper de son jeune neveu.

Un film des Fêtes avec Merritt Patterson, Jon Cor et Luke Roessler.

Bernie the Dolphin 1 et 2, version française

Un frère et une sœur se lient d'amitié avec un dauphin gravement brûlé par le soleil qui a été séparé de sa famille alors qu'ils prennent connaissance d'un terrible plan qui pourrait détruire la plage et la maison de leur nouvel ami.

Des films pour toute la famille avec Lola Sultan, Logan Allen et Kevin Sorbo.

Mon ex à moi, saison 1

Entourée de ses fidèles amis, Marilou et Mat, Amélie est décidée à reconquérir l’amour de sa vie jusqu’à perdre toute dignité. Tout est possible, suffit de faire preuve d’une grande persévérance et d’une imagination sans limites.

Une comédie dramatique avec Sophie Desmarais, Catherine Paquin-Bechard et Mickaël Gouin.

NXIVM : Le voeu

Un regard profond et nuancé sur les expériences des membres du NXIVM. Une organisation et un culte du sexe ont fait la une des journaux pour avoir été accusés de trafic sexuel et de complots. Au milieu des affirmations des participants de NXIVM, la série cherche à explorer le bilan émotionnel des événements exposés sur ces personnes.

Pssttt...! Pour l'avoir regardée en anglais sur Crave avant que la traduction française soit disponible, je vous assure que cette série documentaire ne laissera personne indifférent!

Tesla

En 1884, l'ingénieur visionnaire Nikola Tesla se fait remarquer par Thomas Edison qui l'invite à le rejoindre aux États-Unis. Or, la complicité entre les deux inventeurs prend un nouveau tournant quand les recherches de Tesla sur le courant alternatif manquent de convaincre Edison.

Un drame biographique avec Ethan Hawke, Kyle MacLachlan et Eve Hewson.

Corner Gas : la série animée, saison 2 et 3

Crave | CORNER GAS : LA SÉRIE ANIMÉE (bande - annonce) from Bell Média RP on Vimeo.

Découvrez la version animée de la série classique canadienne Corner Gas! Laurent Paquin assure la voix du personnage principal, Brent Leroy.

Les saisons 2 et 3 sont maintenant disponibles sur Crave et la dernière se termine avec un épisode spécial de Noël!

Netflix

Sur la piste de l’éventreur du Yorkshire (The Ripper)

À la fin des années 1970, la police britannique peine à identifier - et encore plus à épingler - le tueur en série connu dans le monde comme l’éventreur du Yorkshire.

Une série documentaire en 4 épisodes qui vous donnera froid dans le dos!

Le blues de Ma Rainey

La tension - et la température - montent en 1927 à un studio de musique de Chicago quand la farouche chanteuse de blues Ma Rainey entreprend sa séance d’enregistrement.

Un drame musical avec Viola Davis, Chadwick Boseman et Glynn Turman.

