Crave et Netflix: les nouveautés du dernier weekend de novembre!

En manque d'inspiration pour votre soirée cinéma en fin de semaine?

Vous avez dévoré The Queen's Gambit sur Netflix et attendez le prochain épisode de The Undoing avec Nicole Kidman sur Crave?

Une foule de nouveautés ont été ajoutées sur ces deux populaires plateformes cette semaine!

Voici nos suggestions de films et séries à voir sur Crave et Netflix pendant le dernier weekend du mois de novembre :

Crave

La chasse

12 étrangers se réveillent dans une location inconnue et deviennent la proie de chasseurs aux tendances meurtrières.

Un thriller d'action avec Betty Gilpin, Hilary Swank et Ike Barinholtz.

The Burnt Orange Heresy, version française

Engagé pour voler une toile peinte par un peintre de renommée internationale, un écrivain s’engouffre dans une mission qui va rapidement devenir hors de contrôle.

Un thriller mettant en vedette Claes Bang, Donald Sutherland et Elizabeth Debicki.

Scooby!

10 ans après leur rencontre, Scooby-Doo et l’équipe Mystère et Cie devront résoudre la plus grande énigme de leur carrière : un complot mondial visant à libérer les forces diaboliques d’un chien-fantôme nommé Cerberus.

Un film d'animation à voir dès maintenant sur Crave.

An American Pickle

Un immigrant travaillant dans une fabrique de cornichons de Brooklyn tombe par accident dans une barrique. Il se réveille 100 ans plus tard et doit s'adapter au monde moderne avec l'aide de son petit-petit-fils.

Une comédie réunissant Seth Rogen, Sarah Snook et Molly Evensen.

Le poids de l'or

Grâce à des témoignages d'athlète, ce documentaire s'intéresse aux problèmes de santé mentale qui affligent les olympiens, particulièrement après la fin de leur carrière sportive.

Un documentaire narré par Michael Phelps à voir dès le dimanche 29 novembre 2020 sur Crave.

On vous invite aussi à voir la sélection de films francophones spécialement ajoutés sur Crave dans la cadre du festival CINEMANIA!

Netflix

Shawn Mendes : In Wonder

Réalisé lors d’une tournée mondiale, ce documentaire spontané suit Shawn Mendes, qui nous parle de sa célébrité, de ses relations et de son avenir musical.

Une ode américaine (Hillbilly Elegy)

Une urgence ramène un étudiant en droit de Yale dans sa ville natale de l’Ohio, où il réfléchit à l’histoire de trois générations de sa famille et à son propre avenir.

Un drame mettant en vedette Amy Adams, Glenn Close et Ron Howard.

Les chroniques de Noël 2

Troublée par la nouvelle relation de sa mère, Kate, maintenant adolescente, part en fugue et atterrit au pôle nord, où un lutin complote pour faire annuler Noël.

Un film des Fêtes avec Darby Camp, Judah Lewis, Goldie Hawn et Kurt Russell.

Rage de sucre Noël, saison 2 (Sugar Rush Christmas)

Une nouvelle saison de ce concours de pâtisserie aussi drôle que divertissant!

Dans le premier épisode de la deuxième saison des Fêtes de Rage de sucre, les pâtissiers tenteront de réaliser une fantaisie inspirée de « Casse-noisette ».

