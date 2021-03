Crave et Netflix : quelles nouveautés regarder en fin de semaine?

Envie de découvrir de nouvelles séries ou de regarder plusieurs films fascinants en rafale ce weekend?

Voici nos suggestions parmi les nouveautés Crave et Netflix de la semaine :

Crave

Framing Britney Spears, version française

Malgré que le documentaire soit disponible depuis déjà quelques semaines sur Crave, la version française est arrivée hier sur la plateforme!

Ce long métrage choc mérite d'être vu pour comprendre ce qui est arrivé à Britney Spears, de la tutelle de son père qui gère tous ses faits, paroles et gestes en plus de sa fortune, à la façon dont les médias et l'entourage de la princesse de la pop l'ont traitée.

Tiger

Golfeur au talent inégalé, Tiger Woods a enflammé le monde du sport avant même d'avoir atteint l'âge de 20 ans. Lorsqu'une série de révélations concernant de nombreuses infidélités viennent entacher sa réputation d'athlète et de mari parfait, son monde s'écroule. La campagne de relations publiques pour restaurer son image prendra des années à mettre en place.

Un documentaire en deux parties à voir dès maintenant.

Possesseur

Une agente travaillant pour une organisation secrète qui utilise des implants cérébraux pour transformer des gens ordinaires en tueurs à gages se retrouve sur une mission qui tourne mal.

Le film met en vedette Andrea Riseborough, Christopher Abbott, Jennifer Jason Leigh et Tuppence Middleton.

Notez que la version non-censurée est aussi disponible sur Crave. Âmes sensibles, s'abstenir!

Merveilles imaginaires

Après la mort de l'aîné d'une famille, son frère et sa soeur tentent de sauver leurs parents du désespoir en visitant des lieux imaginaires. Ils seront plus tard forcés de choisir entre rêves et réalité.

Ce film fantastique met en vedette Jordan A. Nash, Keira Chansa et Angelina Jolie et sera disponible dès le samedi 27 mars sur Crave.

Bill et Ted font face à la musique

Après avoir sauvé le monde grâce au voyage temporel pendant leur jeunesse, deux aspirants rockeurs et amis de longue date devenus pères de famille doivent à nouveau venir en aide à l'humanité.

Une comédie avec Keanu Reeves, Alex Winter et Samara Weaving à voir dès le samedi 27 mars sur Crave.

Netflix

Détective Pikachu

Suivez les aventures du détective Pikachu dans cette comédie familiale!

En passant, c'est l'acteur canadien Ryan Reynolds qui prête sa voix à l'adorable Pikachu dans la version originale en anglais.

Seaspiracy - la pêche en question

Passionné de vie marine, ce réalisateur entend bien documenter le tort que les humains font subir aux espèces marines - et dénoncer de spratiques corrompues alarmantes.

Un documentaire de 1h30 à voir sur Netflix.

Qui a tué Sara?

Déterminé à se venger et à prouver qu’on lui a fait porter le chapeau du meurtre de sa soeur, Alex tente de découvrir bien plus que le vrai coupable du crime.

Une série policière avec Manolo Cardona et Ginés Garcia Millan.

Notre été

Après être tombés amoureux lors d’un camp d’été de voile en Sicile, deux adolescents ont un réveil brutal quand une dure vérité entraîne une décision importante.

Un drame avec Elvira Camarrone et Christian Roberto.

Les irréguliers de Baker Street

Une bande de marginaux enquêtent sur une série de crimes surnaturels dans le Londres victorien pour le Docteur Watson et son associé mystérieux, Sherlock Holmes.

Une série de suspense avec Mckell David et Thaddea Graham.

