Crave et Netflix: quoi regarder en rafale en ce début d'année 2021?

Avec le confinement dû à la crise de COVID-19 et le couvre-feu imposé partout au Québec dès ce week-end, on sera très nombreux installés devant nos télés en soirée!

Si vous manquez d'inspiration pour votre marathon ciné ou télé, on est là pour vous! Des tonnes de nouveautés ont été ajoutées aux catalogues Crave et Netflix au cours des derniers jours, en plus de véritables classiques à voir et revoir encore!

Voici nos suggestions Crave et Netflix à regarder en rafale en fin de semaine :

Crave

Dette de sang

La famille d'un collecteur de dettes pour un criminel influent se retrouve en danger à cause du chef d'un gang rival.

Un drame réunissant Bobbie Soto, Cinthya Carmona et Shia LaBeouf.

Enceinte, ou pas

Une adolescente enceinte du Missouri aux sérieuses ambitions universitaires décide de se faire avorter au Nouveau-Mexique.

Ce film met en vedette Haley Lu Richardson, Barbie Ferreira et Giancarlo Esposito.

Le mystère Henri Pick

Parmi des manuscrits rejetés, une éditrice découvre un chef-d'œuvre écrit par un pizzaiolo mort deux ans plus tôt.

Une comédie avec Fabrice Luchini, Camille Cottin et Alice Isaaz.

Le tour d'écrou

Une jeune gouvernante apprend que les deux orphelins dont elle doit s'occuper cachent d'inquiétants secrets.

Un film d'épouvante avec Mackenzie David, Finn Wolfhard et Brooklynn Prince.

La voix du succès

Une chanteuse de grand renom et son assistante font face à un choix qui pourrait changer leur vie.

Une comédie musicale romantique avec Dakota Johnson, Zoe Chao et Tracee Ellis Ross.

L'appel d'une vie

L'appel d'une vie/Crave

Cette série présente l’univers méconnu des répartiteurs d’urgence en revisitant leurs appels les plus marquants. Pour mieux comprendre leur travail et l’impact qu’ils peuvent avoir sur la vie des gens en détresse, nous revivons certains appels. Des mois, voire des années plus tard, des retrouvailles sont organisées entre les répartiteurs, les intervenants dépêchés sur les lieux et les citoyens qui ont appelé le 9-1-1.

Le premier épisode de cette série documentaire est disponible dès maintenant sur Crave et on pourra en voir un nouveau tous les jeudis.

Meurtre à Madison (version française)

Durant presque une décennie, un documentariste mène une enquête pour découvrir la vérité sur le meurtre irrésolu de sa mère.

Le premier épisode de cette série true crime est disponible dès maintenant sur Crave et on pourra en voir un nouveau tous les mercredis.

Clash, saison 3

Karine Paradis

La fusillade a eu des impacts sur tous et ce qui est arrivé à Robin bouleverse complètement l'équilibre dans le loft. David s'est refermé sur lui-même. La colère et la violence qui l'habitent inquiètent surtout Christophe qui a déjà du mal à composer avec la réaction inattendue d'Arielle. Jasmine reste solide, mais la relation tumultueuse entre Sophie et Vincent la ramène sans cesse à ce qui reste de ses liens avec Robin.

Voyez la troisième saison de cette dramatique québécoise dès maintenant sur Crave!

En terminant, sachez que toutes les saisons de Friends sont maintenant disponibles sur Crave!

Netflix

La chronique des Bridgerton

Les huit frères et soeurs de la famille Bridgerton tentent de trouver l’amour et le bonheur dans la haute société londonienne. Adaptée des romans à succès de Julia Quinn.

Une série Netflix mettant en vedette Adjoa Andoh, Julie Andrews et Lorraine Ashbourne.

Robin Hood

Au retour de la guerre, un voleur se fait passer pour un séducteur frivole tout en menant secrètement une révolte contre le perfide shérif de Nottingham.

Un film d’action et d'aventure avec Taron Egerton, Jamie Foxx et Ben Mendelsohn.

John Wick 1 et 2

Après que le fils d’un gangster a volé sa voiture et tué son chien, l’ex-tueur à gages John Wick s’en prend à tout le gang pour se venger.

Un thriller d'action mettant en vedette Keanu Reeves.

Survivre à la mort

Que se passe-t-il après la mort? Cette docusérie présente des témoignages et des recherches sur les expériences de mort imminente, la réincarnation et la paranormal.

