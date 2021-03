Crave et Netflix: toutes les nouveautés à découvrir en fin de semaine

Vous avez l'impression d'avoir fait le tour de Netflix et Crave? On vous arrête tout de suite : il y a des tonnes de nouveautés qui sont arrivées cette semaine!

Voici nos recommandations parmi les nouveaux ajouts sur Crave et Netflix à regarder en rafale ce weekend :

Crave

La revanche des ex : au sommet de l'amour, saison 4

Le rappeur Romeo Miller anime cette série qui met en vedette un groupe de célébrités de la téléréalité et des médias sociaux qui pensent s'évader sur une île tropicale pour une aventure inoubliable mais le paradis se transforme en cauchemar lorsque leurs ex se joindre à eux. C'est là que ça commence à chauffer.

Your Honor, version française

Les convictions d'un juge sont ébranlées lorsque son fils se retrouve impliqué dans un accident le liant au crime organisé.

Le premier épisode de cette série dramatique, qui met en vedette Bryan Cranston et Hunter Doohan, arrive ce dimanche dès 20h sur Crave et on pourra en voir un nouveau chaque semaine.

Zack Snyder's Justice League, version française

Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne sollicite l'aide de Diana Prince pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais.

Un film de superhéros avec Ben Affleck, Gal Dadot et Jason Momoa.

Cruel Peter : le garçon

Un garçon faisant preuve de cruauté envers les autres enfants, les animaux et les domestiques se retrouve enterré vivant dans le cimetière de la ville à cause d'un tremblement de terre.

Un thriller surnaturel avec Angelica Alleruzzo, Antonio Alveario, Aran Bevan et Alessio Bonaffini.

Spiral

Un couple homosexuel s'installe dans une petite ville pour bénéficier d'une meilleure qualité de vie et élever leur fille avec de fortes valeurs sociales. Mais lorsque les voisins organisent une fête très étrange, leur quartier n’est soudainement plus ce qu'il semblait être.

Un drame avec Jeffrey Bowyer-Chapman, Ari Cohen et Jennifer Laporte.

Netflix

Dans le sillage des pirates

Dans cette docusérie, les vrais pirates des Caraïbes pillent violemment les richesses du monde et forment une république étonnamment égalitaire.

Jamais froid aux yeux

Kayla, une jeune patineuse artistique pleine de talent, est forcée de tout laisser derrière quand sa famille suit son frère jumeau à une prestigieuse école de hockey.

Une série avec Grace Beedie, Dakota Benjamin Taylor et Jame Ma.

Le dernier Blockbuster

Ce documentaire nostalgique nous plonge dans la vraie histoire de la compagnie Blockbuster et se penche sur son dernier club de location vidéo en Oregon.

Varsity Blues : le scandale des admissions universitaires

Des reconstitutions étoffent ce documentaire qui enquête sur le cerveau derrière un complot visant à faire entrer les enfants de l’élite dans les meilleures universités.

Soupçons : les dessous de l’affaire Wesphael

Cette docusérie criminelle suit le procès très médiatisé du politicien belge Bernard Wesphael, qui a été accusé d’avoir tué sa femme en 2013.

