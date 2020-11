Daniel Melançon: le chroniqueur qui l'a remplacé revient sur la situation

Le mois dernier, le chroniqueur sportif Daniel Melançon a été remercié de Salut Bonjour. Il faisait partie de l'équipe des sports de TVA depuis plus de 15 ans.

Suite à cela, Charles-Antoine Sinotte l'a remplacé. Ce chroniqueur présente maintenant les actualités sportives chaque matin à Salut Bonjour.

Contrairement à Daniel Melançon, qui avait aussitôt commenté son congédiement sur les réseaux sociaux, Charles-Antoine Sinotte était resté plutôt discret sur son arrivée dans l'équipe... jusqu'à aujourd'hui.

Dans un texte partagé sur Instagram, le chroniqueur explique que la journée où il avait appris qu'il obtenait le poste à Salut Bonjour avait été comme une montagne russe d'émotions.

Voici le message de Charles-Antoine Sinotte sur ce revirement de situation :

« 1 mois plus tard.



Y’a précisément 4 semaines, en l’espace de quelques heures, j’ai vécu une des journées les plus folles de ma jeune vie professionnelle.



Coup sur coup, on apprenait que notre émissions ‘’Les Partants’’ prenait fin après 3 années de gros boulot; que des collègues perdaient leur emplois; et que l’industrie des médias sportifs était en train de vivre d’énormes bouleversements.



Une journée remplie de ‘mixed feelings' puisqu’au même moment, après 7 mois de mise à pieds passés à la maison dans la plus pure des incertitudes, j’apprenais aussi que je revenais au boulot dans une nouvelle équipe…celle de Salut Bonjour.



Et c’est depuis, un réel privilège quotidien d’être au sein d’une institution matinale à partager ma passion pour le sport.



Le contexte était loin d’être délicat mais l’opportunité était inespérée. J’ai eu des pensées pour un paquet de gens depuis le début de cette nouvelle aventure, mais au final je ressens une profonde fierté de faire partie d’une grande équipe comme celle de SB.



Le ti-gars fan de sport en moi, ne pourrait pas être plus heureux et choyé de vous retrouver chaque matin.



PS. Plekanec m’a confirmé que je pouvais garder son col. »

On vous invite à revoir le texte de Daniel Melançon dans lequel il affirme que son départ de Salut Bonjour n'est « nullement sa décision ».

De plus, vous pouvez relire l'hommage qu'a rendu Gino Chouinard à son ex-collègue suite à son congédiement.

