Daniel Melançon méconnaissable sur une nouvelle photo!

Le nouveau look de Daniel Melançon fait jaser ses fans!

Eh oui, le sympathique animateur a profité de la saison froide, tout comme du confinement, pour changer de tête! Profitant au max des joies de l'hiver et des sports extérieurs, l'animateur a partagé son look des plus décontractés avec ses abonnés dans les dernières semaines, ce qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux.

Daniel est passé en mode «chill» et porte maintenant les cheveux longs et la barbe très fournie! Une chose qui ne change pas, par contre? Son superbe SOURIRE!



Facebook Daniel Melançon



Vous pouvez d'ailleurs retrouver chaque semaine sur le Web l'animateur alors qu'il commente les matchs du Canadien de Montréal, en direct sur la Webtv SHOWTOM.





Hier, Daniel a fait plaisir à ses fans en partageant une adorable photo de son fiston Arnaud. Sur le cliché, on peut découvrir les yeux plus que bleus du petit garçon d'Anouk Meunier et son amoureux!

À lire aussi: 12 vedettes QC qui portent à merveille la barbe depuis la pandémie!





Découvrez plus de magnifiques photos de Daniel Melançon et sa petite famille, formée d'Anouk Meunier et bébé Arnaud!



Vous aimerez aussi: