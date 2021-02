Dany Turcotte annonce qu'il quitte Tout le monde en parle

OMG! Dany Turcotte nous prend par surprise en cette fin d'après-midi!

Eh oui, le Fou du roi de Tout le monde en parle a annoncé aujourd'hui qu'il quittait son poste après 17 années passées aux côtés de son fidèle complice Guy A. Lepage.



ICI Radio-Canada Télé



C'est via Facebook que Dany a annoncé la grande nouvelle:

«Bien le bonjour!

La semaine dernière à TLMEP, j’ai commis une erreur de jugement en posant une question inappropriée à M. Mamadi Camara , un homme qui a tout mon respect et mon empathie. Je croyais le faire sourire en lui rappelant l’absurdité de l’origine de son histoire, une supposée infraction pour cellulaire au volant. J’ai mal visé… le cirque des médias sociaux s’est emballé et est venu déposer des reproches et de la haine sur chacune de mes plateformes de communication. Perturbé par plusieurs tempêtes de médias sociaux vécues au cours des années, ma confiance s’est peu à peu érodée et j’en suis venu à être paralysé par la peur de me tromper, de poser la “question qui pue”. Depuis la pandémie, sans public et en direct, le concept original de TLMEP n’est plus le même et j’ai eu beau chercher comment m’y adapter, mon rôle de Fou du roi ne me semble tout simplement plus pertinent. Voilà pourquoi, pour le bien de cette émission que j’adore, je préfère quitter mes fonctions dès aujourd’hui. Ma dernière émission aura donc été celle de la semaine dernière. Si je reviens sur le plateau, ce sera comme invité! Totalement serein devant ma décision, je remercie la grande famille de TLMEP qui m’a fait vivre une fabuleuse aventure professionnelle pendant 17 années…et demie! Je salue l’équipe de rêve à la recherche, la gang du studio 42, Radio-Canada, Guillaume Lespérance et je souhaite à mon ami Guy encore au moins 17 autres années d’entrevues enrichissantes et pertinentes (tu n’auras que 77 ans, tu vieillis tellement bien)! En ce qui me concerne, je reviendrai sous une autre forme, prêt à relever d’autres défis mais pour l’instant, je saute sur mes skis de fond, réfléchir à la suite des choses! Bonne journée!»



Rappelons que Dany Turcotte s’est excusé à M. Mamadi Fara Camara après qu’un commentaire fait à son égard dimanche dernier ait été dénoncé par certains.

Dany Turcotte a informé aujourd’hui les producteurs de Tout le monde en parle et la direction de Radio-Canada de son intention de mettre dès maintenant un terme à son rôle de Fou du roi dans l’émission. Prenant acte de sa décision, Radio-Canada et les producteurs ont convenu que Guy A. Lepage animera seul d’ici la fin de la présente saison. L’équipe annonce que la contribution de Dany Turcotte au cours des 17 dernières années sera soulignée plus tard cette saison.

La directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Dany Meloul, a ainsi qualifié l’apport de Dany Turcotte: «Dany mérite assurément une carte chouchou pour sa contribution au grand succès de Tout le monde en parle au fil des ans. Je le remercie chaleureusement au nom de tous les téléspectateurs!»

Au passage, Dany Meloul confirme que Tout le monde en parle sera de retour la saison prochaine.



Guy A. Lepage a décrit en ces termes la relation privilégiée qu’il avait avec Dany Turcotte sur le plateau: «C’est avec tristesse que j’ai appris aujourd’hui que Dany démissionnait de son poste de Fou du roi à Tout le monde en parle. Voilà plus de 17 ans que Dany et moi travaillons ensemble. Notre complicité s’est transformée en amitié au fil des années et depuis quelque temps, il me faisait part de son malaise à tenir son rôle dans un contexte pandémique, sans public, où l’humour se faisait plus rare et ardu. Je comprends et respecte totalement sa décision. Je perds un collègue précieux, ce qui me peine, mais je garde un ami, ce qui me ravit. Merci Dany pour ce long voyage que tu as fait à mes côtés.»

On souhaite le meilleur pour la suite à Dany Turcotte!



