Dany Turcotte félicite Anaïs Favron pour sa participation à Tout le monde en parle!

Anaïs Favron était sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche soir à titre de coanimatrice invitée!



Rappelons que Dany Turcotte n'avait pas encore été remplacé depuis son départ, il y a quelques semaines.



Heureuse, Anaïs Favron a confié à Guy A. Lepage : « Je ne pouvais pas refuser cette belle invitation-là, parce que ça n'arrive pas tous les jours de se faire offrir d'animer avec une idole de jeunesse avant qu'il soit trop tard. J'ai sauté sur l'occasion, je suis là et je trouve surtout qu'il était temps qu'il y ait une fille sur le plateau de Tout le monde en parle. Les femmes, cette minorité majoritaire. Parce que dans les médias, ça ne paraît pas toujours, mais peu importent la langue, la culture et la classe sociale, on est la moitié du monde. Là je ne veux pas dire que les femmes m'auraient élu pour les représenter ici, ça je le sais que non, mais je suis ici, je vais m'amuser et te remettre à ta place quand il faudra. »



Après la diffusion en direct de Tout le monde en parle dimanche, Dany Turcotte a félicité Anaïs Favron sur son compte Twitter :

« Bravo @anaisfavron! Vraiment pas un job facile, j'étais avec toi toute la soirée! », a-t-il écrit.



Bravo @anaisfavron ! Vraiment pas un job facile, j’étais avec toi toute la soirée! 🌹 #TLMEP — Dany Turcotte (@danyturcotte) March 29, 2021



On est d'accord avec lui et on espère qu'Anaïs Favron soit officiellement la nouvelle coanimatrice de l'émission!



