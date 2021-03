Debbie Lynch-White dévoile la bande-annonce d'Histoires de coming out

Ça y est, les premières images de la nouvelle émission Histoires de coming out ont été dévoilées!

Tel qu'annoncé précédemment sur enVedette, cette série documentaire sera animée par Debbie Lynch-White et nous permettra d'apprendre comment s'est déroulé le coming out de différentes vedettes québécoises.

La bande-annonce officielle de l'émission nous permet de voir que Simon Boulerice, Roxane Bruneau, Pierre Lapointe et Félix-Antoine Tremblay ont accepté de se confier à l'animatrice.

En plus de personnalités publiques, Histoires de coming out mettra en lumière des gens du public et leur histoire!

Voici la bande-annonce de la série documentaire, qui arrive dès le mois de mai au petit écran :

« Voyez les premières images de la série Histoires de coming out! Debbie Lynch-White recueille les confidences d’artistes et de gens du public tout en souhaitant inspirer les personnes qui doivent faire leur coming out.

Parce que ceux qui aiment n'auront jamais tort. »

Le grande première sera présentée le lundi 3 mai prochain dès 21h sur MOI ET CIE.

Karine Paradis

Dans un autre ordre d'idées, on a récemment pu voir Debbie Lynch-White jouer avec son épouse Marina dans la série Une autre histoire, cette saison!

En effet, en raison de la pandémie de COVID-19, cette dernière s'est improvisée comédienne et a obtenu un rôle de figurante dans une scène d'hôpital! Revoyez ce beau moment de télévision dès maintenant!

