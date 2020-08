Debbie Lynch-White: un message inspirant sur l'acceptation de soi

Debbie Lynch-White est notre vedette du jour!

La comédienne a publié un texte fort inspirant sur son compte Instagram, aujourd'hui.

Avec une superbe photo d'elle prise sur le tapis rouge de la première du film Mon cirque à moi hier soir, la star a expliqué qu'elle avait longtemps été complexée par ses joues rouges.

Debbie Lynch-White raconte qu'elle a finalement réussi à mettre ce complexe de côté, et qu'elle a appris à aimer cette particularité car ça fait partie de qui elle est!

Voici le message positif et inspirant de l'actrice :

« Mes joues rouges ont longtemps été mon plus grand complexe. Je me suis fait appeler la grosse tomate si longtemps dans ma jeunesse... j'ai encore des madames qui m'écrivent qui ont LA solution et m'offrent leurs services pour me débarrasser de ma rosacée. Je me fait encore demander régulièrement si je fais de la pression. Ma pression est top shape pis de toute façon, c'est pas de tes affaires madame! Autrefois ça m'aurait détruit. Maintenant je leur réponds fièrement que je les aime mes joues rouges. Que ça a été long mais que je les aime pour de vrai. Qu'elles font partie de ce que je suis. Ça c'est une photo prise hier soir à la première du film Mon Cirque à moi (que vous devez aller voir en courant tellement c'est bon!). J'avais bu une bière avant (je viens mauve avec l'alcool!), y faisait chaud, pas de filtre, pas de maquillage pis cr*ss que je me trouve belle sur cette photo!! Pis je suis fière du chemin parcouru pour être capable de pas juste voir le cr*ss de négatif dans ma face! Et je ne fais pas cette publication pour me faire dire que je suis belle mais pour vous dire que vous êtes beaux et belles dans toute votre unicité la gang! 💃🏼💃🏼💃🏼 »

Un texte magnifique qui mérite d'être partagé!

En ce qui concerne le film Mon cirque à moi, il s'agit d'une comédie mettant en vedette Patrick Huard, Sophie Lorain et Jasmine Lemée.

On vous invite à jeter un oeil à la bande-annonce :

