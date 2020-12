Découvrez l'intense bande-annonce du retour de District 31 en janvier!

Plus que quelques jours avant le retour de District 31!



Afin de faire patienter les fans de la populaire série, l'équipe a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce sur les réseaux sociaux.



Les images nous donnent un aperçu de ce qui attend l'équipe du 31 après la finale bouleversante du 17 décembre dernier.

Découvrez l'intense bande-annonce ci-dessous :







On a très hâte de les retrouver, dès le 4 janvier, à ICI Télé!



D'ici là, le commandant Chiasson et son équipe tenait absolument à vous souhaiter de Joyeuses Fêtes :







Rappelons que la productrice Fabienne Larouche a récemment annoncé une merveilleuse nouvelle : il y a aura bel et bien une sixième saison de District 31!





ICI Télé



