Découvrez l'identité de l'animateur de Chanteurs masqués!

L'identité de l'animateur de la nouvelle émission Chanteurs masqués est enfin dévoilée!

Après plusieurs spéculations, la rumeur courait que ce serait Guillaume Lemay-Thivierge qui tiendrait la barre de la toute nouvelle émission Chanteurs masqués... et le tout était bien fondé!

Ce soir, lors du 100e épisode de La Tour, on a bel et bien pu découvrir que c'est le plus que sympathique Guillaume Lemay-Thivierge qui animera Chanteurs masqués! Le comédien, qui est en semi-retraite selon ses dires, est arrivé sur le plateau de tournage avec deux bouteilles de champagne pour célébrer avec Patrick Huard, Anik Jean, Roxane Bruneau et Laurent Paquin.



Karine Paradis



Eh oui, le succès planétaire The Masked Singer, véritable phénomène télévisuel présenté dans plus de 40 pays à travers le monde, débarque au QUÉBEC à l'automne prochain avec Chanteurs masqués! Ce concept sud-coréen festif et coloré réunit sur un grand plateau des célébrités de tous les horizons dont l’identité demeure un secret total, tant pour les panélistes en studio que pour les téléspectateurs.

Sur un grand plateau, Guillaume présentera au public des personnalités costumées, issues de tous les horizons, et dont l’identité demeurera secrète tant pour lui que pour les juges-enquêteurs et les téléspectateurs. Vêtues de costumes tous plus extravagants les uns que les autres, les personnalités feront des prestations devant les juges-enquêteurs et le public. Ils tenteront tous de trouver qui se cache derrière ces personnages éclatants! Au cours des prochaines semaines, les juges-enquêteurs viendront s’ajouter à l’équipe de Chanteurs masqués. Saurez-vous les démasquer?





Les paris sont maintenant ouverts: quelles personnalités québécoises iront faire un petit tour sur le plateau de Chanteurs masqués dans des costumes plus fous l'un que les autres? Proposant 11 rendez-vous de 60 minutes, Chanteurs masqués sera diffusée l’automne prochain à TVA. L’adaptation québécoise sera produite par l’équipe de Productions Déferlantes, derrière les populaires variétés Star Académie et La Voix.



Bell Média



Au rayon des bonnes nouvelles, on découvrait hier que Phil Roy animera l'émission fort attendue Qui sait chanter, à l'automne prochain, sur les ondes de Noovo. Tous les lundis à 20 h, Phil accompagnera un concurrent au fil des différentes étapes du jeu musical aux allures de grand variété. Le but? Découvrir les vraies voix qui se cachent derrière les six chanteurs mystères qui se présenteront sur scène.



