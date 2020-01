Découvrez la nouvelle chanson thème de La vraie nature

Depuis les tout débuts de La vraie nature, la musique occupe une place de prédilection et la prochaine saison ne fait pas exception. C’est au tour de Saratoga, duo formé des auteurs-compositeurs-interprètes Chantal Archambault et Michel-Olivier Gasse, de signer la chanson officielle de cette troisième saison de La vraie nature, diffusée dès le 9 février prochain.

Voici ce que vous fredonnerez maintenant chaque dimanche soir: l'air tout doux de la chanson Une part de l’autre!





Après d’abord être tombé sous le charme de Beyries et de Pilou, le producteur et animateur Jean-Philippe Dion partage un nouveau coup de cœur musical avec les fans de l’émission: Saratoga. Cette fois, c'est à ce duo qu’a été confié le mandat d’écrire et de composer la chanson qui accompagne le départ des invités à la fin de chaque weekend. Un moment chargé d’émotions!



«J’avais hâte de découvrir comment Chantal et Michel-Olivier allaient transposer en musique toutes les émotions vécues à La vraie nature. La chanson de Saratoga est douce, délicate, sincère… Je suis fier de la faire découvrir à tout le monde!», confie Jean-Philippe.



Karine Paradis



Créée de toutes pièces en gardant en tête que ce sont des rencontres improbables, cette chanson aux teintes folk reflète les apports positifs que chacun transpose à l’autre, sans même s’en rendre compte. Les auteurs de cette touchante chanson expliquent comment l’inspiration est venue: «Ce qu'on a retenu avant tout de La vraie nature, c'est la trace laissée par de telles rencontres qui ne seraient jamais arrivées autrement. C'est cette part de l'autre qu'on garde avec soi et qui fait de nous, qu'on le veuille ou non, quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de mieux!», dévoile Saratoga.

Pssst! Si vous ne l'aviez pas encore vu, voici la savoureuse parodie de La vraie nature par Marc Labrèche!



