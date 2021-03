Découvrez la websérie Du réconfort pour emporter avec France Beaudoin!

France Beaudoin vous invite à découvrir la nouvelle websérie Du réconfort pour emporter!

Créée en marge de son émission Pour emporter, cette série de capsules web met en lumière quatre artistes d'ici : Ingrid St-Pierre, Émile Bilodeau, Sarahmée Ouellet et Bruno Pelletier.

Chaque épisode nous offre une rencontre « inédite et réconfortante » entre France Beaudoin et son invité.

En plus d'une discussion tournant autour des inspirations et des moments marquants de la carrière de l'artiste, on pourra y voir des performances musicales.

La websérie Du réconfort pour emporter est disponible dès maintenant, tout à fait gratuitement, sur le site d'ICI ARTV.

En ce qui concerne Pour emporter, on pourra voir les rediffusions de la première saison à ICI Télé tous les samedis dès le 17 avril 2021.

Par ailleurs, on retrouve France Beaudoin à la barre d'En direct de l'univers le samedi dès 19h sur ICI Télé. Le weekend dernier, on a eu droit à une édition haute en couleur avec Jean-François Guevremont, alias Rita Baga :

Ce samedi, on entrera dans l'univers musical d'Arnaud Soly et la semaine suivante, la grande Ginette Reno sera installée dans le fauteuil de l'émission!

