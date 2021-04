Découvrez le nouveau look d'Ève Landry

Alerte au nouveau look!

Hier, la belle Ève Landry était sur le plateau d'En direct de l'univers afin de célébrer l'univers musical de son ami Arnaud Soly.

La talentueuse comédienne, qu'on peut voir dans la toute dernière saison de M'entends-tu?, a été mise au défi à l'émission avec Virginie Fortin afin de réaliser une impro rock and roll sous le thème des drôles de chapeaux. Au passage, on a pu découvrir le tout nouveau look d'Ève, qui porte maintenant les cheveux très longs!





Par le passé, on a été habitué de voir la comédienne avec une coupe courte alors on doit dire que ça fait vraiment changement!

On avait d'ailleurs pu voir la belle Ève lors du Gala Les Olivier, en mars dernier, où elle faisait des gags avec l'animateur François Bellefeuille! La comédienne est aussi allée faire un petit tour sur le plateau de Belle et Bum le mois dernier et elle rayonnait!



Parlant de nouveau look, on a aussi pu découvrir le nouveau look de Karine Champagne, qui a effectué une transformation pour le moins surprenante dans la dernière année, tant au niveau physique qu'intérieur! Julie Marcoux, la belle journaliste-chef d'antenne à LCN, porte aussi maintenant fièrement la coupe pixie... Vous aimez?

