Découvrez le nouveau look de Geneviève Boivin-Roussy de District 31

Alerte au nouveau look!

La belle Geneviève Boivin-Roussy, qui prête ses traits à la jeune procureure Kim Lalande dans la série policière District 31, a opté pour une petite métamorphose capillaire depuis quelque temps!

Le mot d'ordre? Blondes have more fun!

Eh oui, la comédienne fait maintenant partie du clan des blondes! C'est via Instagram qu'on a pu découvrir son changement de tête, elle qui était brunette auparavant.





D'ailleurs, on pourra voir Geneviève dans l'épisode de ce soir et remarquer ce changement capillaire!



Radio-Canada



Hier, on apprenait que deux petits nouveaux allaient se joindre à la distribution de District 31: Caroline Néron, qui interprétera une escorte de luxe dans le pétrin et Patrick Drolet, qui jouera un chargé de cours à l'université. Pour tous les détails et photos, c'est par ICI!







Dès cet hiver, les amateurs d'intrigues mystérieuses pourront dévorer Patrick Sénécal présente... à travers dix récits bouclés de 30 minutes sur Club Illico.

Une distribution étoile participera à cette série: Geneviève Boivin-Roussy, Luc Boucher, Anne-Marie Cadieux, Bénédicte Décary, Sébastien Dodge, Benoît Finley, Hugo Giroux, Karine Gonthier-Hyndman, Kevin Houle, Sébastien Huberdeau, Miro Lacasse, David La Haye, Steve Laplante, Cat Lemieux, Nicolas Létourneau, Mylène Mackay, Elliot Parent, Rémi-Pierre Paquin, Théodore Pellerin, Dominique Quesnel, Sébastien René, Alyssa Stephens, Lou-Pascal Tremblay, Guy-Daniel Tremblay, Cynthia Trudel, Erich Preach, Benoît Rousseau, Manue Séguin, Patrick Emmanuel Abellard, Andreas Apergis et Bruno Verdoni.

Pssst! Découvrez quand pourrez-vous découvrir la 2e saison de La Faille, avec Geneviève Boivin-Roussy!



