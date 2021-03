Découvrez le nouveau look de Karine Champagne!

WATATATOWWW!

La belle Karine Champagne a effectué une transformation pour le moins surprenante dans la dernière année, tant au niveau physique qu'intérieur!

C'est via Instagram qu'on peut découvrir le nouveau look de feu de l'ex-journaliste de TVA et animatrice de LCN le matin, alors qu'elle rayonne totalement avec sa nouvelle tête!

«Assumer mon âge, assumer mon corps, assumer qui je suis, assumer comment je me sens et comment je veux me sentir... Wow! J'adore les transformations, j'adore les sauts phénoménaux qu'on peut faire quand on choisit de le faire!», dévoile Karine.





En entrevue avec le magazine 7 Jours, Karine s'est confiée sur cette métamorphose qui lui a fait un bien fou!

«Mes cheveux étaient blancs depuis des années et j'ai vu là l'occasion de faire une belle transition étant donné la fermeture des salons de coiffure lors du premier confinement, en mars dernier. Cette transformation physique m’a donné un élan extraordinaire. Je m’amuse beaucoup en portant de grosses boucles d’oreilles ou des vêtements de couleur! Je me permets de jouer avec mon look, chose que je ne faisais pas auparavant!»

Elle ajoute: «En 2011, j’ai fait une dépression, et grâce à mes démarches en développement personnel, je me suis relevée de cette épreuve. Me questionner sur la vie, ça a toujours fait partie de moi. J’ai grandi aux côtés d’une mère un peu flyée, qui vendait des produits naturels et organisait des ateliers de respiration consciente les week-ends. La maladie m’a permis de renouer avec ce côté de ma personnalité, d’ouvrir une porte qui était fermée depuis plusieurs années.»





Depuis cinq années déjà, Karine est coach de vie. Vous pouvez d'ailleurs vous procurer en prévente son tout premier livre qui s'appelle La poussière peut attendre!





