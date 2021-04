Découvrez le nouveau look de Lysandre Nadeau!

Alerte au nouveau look!

Avec l'arrivée du printemps et des beaux jours, Lysandre Nadeau a eu besoin de changement!

Eh oui, depuis quelques jours déjà, la belle influenceuse et participante de Big Brother Célébrités parlait de son désir de se faire percer le nez via ses réseaux sociaux. Cette semaine, Lysandre a finalement flanché! Elle a donc pris rendez-vous avec un professionnel et... tadaaaaam: Lysandre a maintenant non seulement le nez percé, mais elle a aussi craqué pour des stretchs aux oreilles afin de pouvoir porter des anneaux par la suite.

Voici le résultat, vous aimez?



Instagram Lysandre Nadeau

Instagram Lysandre Nadeau

Instagram Lysandre Nadeau

Instagram Lysandre Nadeau



Lysandre a d'ailleurs changé son anneau au nez par un bijou délicat, alors qu'on découvre ce qu'elle va porter ce soir lors de la grande finale de Big Brother Célébrités.

«📸 @vabrossard // Ce soir, la grande finale de @bigbrothercelebrites à 19h sur Noovo! 🥲🤍», dévoile-t-elle, nous donnant rendez-vous!





Découvrez sans plus attendre tous les looks des célébrités lors de la grande finale de Big Brother Célébrités ce soir, ainsi que lors de l'épisode Le dernier confessionnal, le 18 avril prochain!

Pssst! Oui, oui, Lysandre Nadeau et Claude Bégin filent toujours le parfait bonheur!



Instagram Emmanuel Auger



C'est d'ailleurs le beau Claude qui a pris ce magnifique cliché de sa douce, alors qu'elle nous apprend qu'elle est sobre depuis 8 mois et demi déjà. FÉLICITATIONS!





«C’est au moment où ils nous ont amenés à la régie / dans l’envers du décor, avec tous ces humains devant leurs écrans qui nous voyaient en vrai pour la première fois, que le titre « j’oubliais » a pris pleinement son sens.

Merci à toute l’équipe et dsl 😅❤️»







