Découvrez le nouveau look du comédien Jean-Philippe Perras

Alerte au nouveau look!

Eh oui, Jean-Philippe Perras a décidé d'opter pour le changement avec la saison froide qui approche! Le talentueux comédien de L'heure bleue et de La faille a décidé de changer de tête et c'est via ses réseaux sociaux qu'il nous a partagé sa métamorphose capillaire.

Artiste aux multiples talents, Jean-Philippe est aussi guitariste et claviériste dans le band Gustafson, qui planche présentement sur un nouvel album! C'est d'ailleurs sur une magnifique photo de Gustafson qu'on a pu découvrir que le beau Jean-Philippe s'est rasé les cheveux.

«Un petit mot pour vous dire que l'album est presque terminé (enfin)!

Comme l'illustre cette magnifique photo de Kelly Jacob, cette année de travail nous aura laissé au choix:

1- épuisé

2- dans l'attente d'une nouvelle année plus illuminée que la précédente.

Bisous bisous.

🌴🏌🏼‍♂️🦜», dévoile-t-il.





Aimez-vous ça?

D'ici la parution du nouvel album du band, vous pouvez écouter l'excellente chanson Ushuaïa, qui est disponible sur toutes les plateformes. Découvrez aussi le clip mettant en scène les membres du groupe!



Vous aimerez aussi: