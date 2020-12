Découvrez le tatouage familial de la famille Groulx

Les membres de la famille Groulx sont tissés serrés, ce n'est pas un secret!

Durant les derniers jours, la famille Groulx a décidé de pousser le lien qui les unit à un niveau supérieur en décidant d'aller se faire faire un tatouage identique et symbolique commun!

«J’ai oublié de poster une photo de notre superbe expérience chez @tatouagemartyshop! Il était super, je le recommande énormément, que ce soit ton premier tatouage ou pour un/une habitué”e”, c’est définitivement la meilleure place en ville! À bientôt Martin 😉 #lafamillegroulx #tattoo #firsttattoo #montreal #awesome», peut-on lire sur Instagram.

(N'oubliez pas de faire défiler à gauche pour découvrir toutes les photos!)





Sur les trois photos, on peut découvrir que Pascal et Tristan ont choisi de se faire tatouer à la poitrine et sur l'épaule des tatouages plus massifs, alors que Tara, Sasha et Bianca ont plutôt choisi d'y aller avec un tatouage plus léger sur la cheville.

Vous aimez? On a bien hâte de découvrir la signification des tatouages de la petite bande lors de l'une de leurs émissions à Canal Vie!

D'ailleurs, c'est au même studio de tatouages que Lise Dion et sa fille sont allées pour souligner les 65 ans de l'humoriste et immortaliser leur lien mère-fille!



Pssst! Plus tôt aujourd'hui, on vous dévoilait l'ÉNORME nouveau tatouage à la cuisse de Mélissa Bédard!



Vous aimerez aussi: