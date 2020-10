Découvrez les costumes d'Halloween des candidats d'OD Chez Nous

Dimanche soir, c’est soir d’Halloween pour les candidats d’OD Chez Nous et des informations provenant d’une source mystérieuse s’infiltrent dans la soirée et viennent troubler le cours de l’aventure!

Voici d'ailleurs les costumes de tous les candidats de l'émission (il manque toutefois les looks de Julie et Kevin, qui n'ont pas été publiés sur leurs réseaux sociaux... pourquoi?), question de vous mettre dans le mood du partyyyyy!

Quel est votre déguisement préféré?



Andréanne



Carl



Cintia



Éloïse (êtes-vous au courant de la rumeur à son sujet? Sinon, découvrez tout ICI)



Charles



Julie-Anne



Jordan



Karine



Marjorie



Luis Maxime



Naadei



Patrick



Kiari



Noémie



Vincent



Stacey



Jamie

Ce dimanche 18h30 sur Noovo et , c’est une fille qui doit quitter l’aventure! La présence des anciens dérange plusieurs candidats et les alliances stratégiques se multiplient. De nouveaux couples s’affichent plus clairement alors que d’autres candidats n’ont toujours pas trouvé chaussure à leur pied. La soirée d’élimination sera très tendue, et la délibération sera tellement houleuse que les candidats demanderont des explications avant de prendre leur décision finale.

Une discussion tournera au vinaigre dans la maison mixte lors d'une conversation entre Karine, Kevin, Kiari et Julie-Anne. Sans crier garde, c'est une Karine à fleur de peau qui pétera carrément sa coche alors qu'on lui reproche d'être beaucoup trop intense et émotive!

