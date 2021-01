Découvrez quand aura lieu la Soirée Artis cette année!

TVA confirme aujourd'hui que le Soirée Artis aura bel et bien lieu cette année.



La prestigieuse cérémonie de remise de prix, où le public récompense ses vedettes préférées du petit écran, se déroulera le dimanche 9 mai 2021.

On ne connaît pas encore l'identité de l'animateur ou l'animatrice de la cérémonie ni la façon de procéder dans la situation actuelle. On ignore aussi pour l'instant quand et comment les gagnants seront annoncés. Ces informations seront révélées bientôt.

L'an dernier, les trophées Artis ont été remis par Patrice Bélanger pendant Sucré Salé, en raison de la première vague de coronavirus.

Claude Legault et Julie Le Breton ont entre autres remporté des statuettes, dont celle de personnalité de l'année!



Dans la dernière année, plusieurs cérémonies de remise de prix ont dû s'adapter aux consignes sanitaire, autant au Québec qu'à l'international. C'est d'ailleurs le cas du Gala Les Olivier, repoussé en mars, et de la soirée des Oscars 2021, officiellement reportée en avril.



