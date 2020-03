Découvrez quand vous pourrez regarder la saison 2 de La Faille!

Le tournage de la deuxième saison de La faille, qui met en vedette Maripier Morin et Isabel Richer, a officiellement été reporté en janvier 2021 en raison de la COVID-19!

Alors que l'arrêt des tournages vient tout juste d'être annoncé, la productrice Dominique Veillet a tout de même spécifié aux fans que la saison 2 de la populaire série devrait être livrée comme prévu à l'hiver prochain!

«Les scènes qu’on n’a pas réussi à faire cet hiver, on va les faire l’hiver prochain, confie la productrice chez Pixcom. J’ai déjà booké avec le Château Frontenac pour tourner du 3 au 20 janvier 2021. C’est encore possible qu’on respecte notre diffusion à l’hiver 2021!», dévoile-t-elle en entrevue au Journal de Montréal.



Karine Paradis



On apprend d'ailleurs que l'équipe avait déjà réalisé six jours de tournage extérieurs sur les cinquante nécessaires pour tourner la suite de La faille, qui prend place au Château Frontenac.

La majeure partie des scènes doivent être tournées cet été à Montréal, sauf quelques exceptions qui seront tournées dans le Château Frontenac: «Je veux tricher le moins possible avec le Château, explique la productrice. Un cachet aussi exceptionnel, ça ne se remplace pas si facilement. Je vais ensuite monter la série au complet avec ce que j’ai, et je vais laisser des trous au montage pour ajouter les éléments qui manquent, ajoute-t-elle. À la fin janvier, début février prochain, on devrait être capable de livrer la série», ajoute la productrice.



Karine Paradis



En décembre dernier, la série de Club illico a atteint un record de visionnement dès son premier week-end sur la plateforme! La toute nouvelle enquête se déroulera à Québec lors de neuf nouveaux épisodes.

Voici le synopsis: «Le meurtre étrange, au Fairmont Le Château Frontenac, d’un ex-ingénieur qui a été responsable de l’effondrement d’un viaduc ayant fait plusieurs victimes, lance la sergente-détective Céline Trudeau (Isabel Richer) dans une nouvelle enquête. Son travail se compliquera quand d’autres meurtres surviendront et se complexifiera quand le père de Sophie, que Céline n’a pas revu depuis 20 ans, deviendra l’un des suspects.»

On pourra retrouver Isabel Richel, Maripier Morin, Alexandre Landry, David Savard et Benoit Gouin dans cette nouvelle histoire!



Club Illico



À cette distribution s’ajouteront Naila Louïdort (Toute la vie), Marie Bernier (Madame Lebrun), Félix-Antoine Duval (L'Échappée), Geneviève Boivin-Roussy (O'), Jean Marchand (Unité 9), Emile Schneider (Le Monstre), Bruno Verdoni (Les pays d'en haut), Bruno Marcil (Les invisibles), Amélie Grenier (O'), Romane Denis (La dérape), Manuel Tadros (Une autre histoire) et Charles-Aubey Houde (Madame Lebrun).



