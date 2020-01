Déjà un billet d'or pour Révolution en tournée!

Chronique d'un succès?

Un mois avant le coup d’envoi, Révolution en tournée décroche un billet d’or pour la vente de 50 000 billets!





Mis en scène par Serge Denoncourt, le spectacle le plus attendu de l’hiver réunira sur scène l’époustouflant Jean Marc Généreux, les gagnants des deux premières saisons Team White (qui signe également les chorégraphies) et Janie et Marcio, ainsi que plusieurs artistes de différents styles qui se sont démarqués à l’émission: les champions de danse latine Adriano et Samantha, la dynamique troupe Krankyd, l’émouvant Yoherlandy, son complice Rahmane, le B-Boy Sam et les danseurs contemporains Alex Francoeur, Willow et Charles Alexis.

La tournée prendra son envol à Montréal le 20 février prochain et se poursuivra à Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières. Ça promet!





Véritable succès télévisuel depuis deux ans, Révolution, entreprendra cet automne sa troisième édition. Pour une troisième année consécutive, on aura d'ailleurs le privilège de retrouver Sarah-Jeanne Labrosse comme égérie de l'émission!





Elle sera officiellement de retour pour accompagner les danseurs tout au long de la compétition, de même que Team White, duo gagnant de la saison 1, qui poursuivra son rôle de consultant en danse auprès des participants.

Pour l'instant, on ne sait toujours pas si les juges Lydia Bouchard, les Twins et Jean-Marc Généreux seront de retour pour la nouvelle saison, mais on croise fort les doigts pour que ça soit le cas puisqu'ils donnent TELLEMENT un bon show!



