Demain des hommes: la saison 2 devait voir le jour!

Voilà une nouvelle qui vous fera hurler « Pourquoiii?!? » avec le poing en l'air : la deuxième saison de Demain des hommes a failli voir le jour, mais le projet a été mis de côté à la dernière minute!

Cela signifie que les appels du public, qui réclamait la suite de la populaire série de hockey avec des pétitions et manifestions, ont été entendus!

La nouvelle douce-amère a été annoncée aujourd'hui par le chroniqueur Hugo Dumas dans La Presse+. Il confirme que 5 des 10 épisodes, soit la moitié de la saison 2 de Demain des hommes, ont déjà été écrits par l'auteur Guillaume Vignault. La suite de la série devait être tournée cet automne. Le réalisateur Yves-Christian Fournier avait même libéré son horaire! La dramatique serait passée de Radio-Canada à Bell Média : les nouveaux épisodes auraient été présentés sur Crave.

Malheureusement, c'est la pandémie qui a eu raison de Demain des hommes, saison 2. Avec les restrictions mises en place pendant la crise de la COVID-19, il aurait été impossible de tourner normalement.

Au moins, tout ça nous confirme que l'intérêt de la part de la production et des diffuseurs est réel et qu'on peut toujours espérer le retour de l'émission à la fin de la pandémie.

Karine Paradis

Rappelons que Demain des hommes est la première série dramatique originale écrite par Guillaume Vigneault et met en vedette Normand D’Amour dans le rôle de l’entraîneur Robert Dion (un «dinosaure» qui applique la vieille méthode) et Émile Proulx-Cloutier (qui favorise une approche beaucoup plus moderne du coaching) dans celui de son adjoint Stéphane Meunier. La série raconte les hauts et les bas de l’équipe junior des Draveurs de Montferrand, ville fictive dont la ferveur peut parfois peser lourd sur ses héros.

On y suit les destinées de nombreux joueurs venus des quatre coins du Québec, dont certains en route pour la gloire tandis que d’autres n’en verront jamais la couleur… Maxime Richer (Pier Gabriel Lajoie), 17 ans, l’étoile locale indécis entre une carrière au hockey ou en musique; Jean-Sébastien Labelle (Antoine Pilon), 20 ans, dépassé par une parenté un peu trop hâtive, vit avec sa copine Noémie (Juliette Gosselin), 19 ans. Théo Landry (Samuel Gauthier), 16 ans, qui a fait l’équipe de justesse. Benji McEwan (Alexandre Bourgeois), 17 ans, le charmant voyou des Maritimes. Oleg Petrenko (Trevor Tave Momesso), 17 ans, le gardien de but russe venu au Canada pour s’éloigner de sa famille; et Zach Walker (Joey Scarpellino), 19 ans, joueur vedette qui vit le rêve de tous depuis qu’il a été repêché par les Blues de St- Louis.

Il est possible de revoir Demain des hommes sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

