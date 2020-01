Deux nouveaux épisodes de Passion poussière avec Sarah-Jeanne Labrosse

Et c'est pas finiiiiiiiiiii! Après avoir revampé sa maison d'un bout à l'autre, Sarah-Jeanne Labrosse s'attaque maintenant à la transformation de sa cour! (oui, oui, celle qui lui avait donné tellement de sueurs froides et ralenti tout le processus de rénovation de sa maison)!





Sarah-Jeanne Labrosse est une comédienne douée. Son autre passion: la rénovation! Elle a déjà plusieurs rénos à son actif, et rien à son épreuve. Pour son projet le plus ambitieux à ce jour, l’agrandissement de sa maison, elle a accepté que les caméras la suivent pendant plusieurs mois. Ce chantier était tout sauf ce qu’elle avait imaginé, mais n’aura pas eu raison de la jeune femme aux nerfs d’acier qui a plus qu’un plan en tête. Une fois le projet d’agrandissement terminé, Sarah-Jeanne se lance dans un nouveau défi: entreprendre la cour.

Dans les deux nouveaux épisodes de la série Passion Poussière, on suit Sarah-Jeanne dans la transformation de sa cour. Elle rêve d’un coin repas, un sauna, un cabanon, un stationnement et un poulailler!

Pssst! Sarah-Jeanne a d'ailleurs partagé une photo du produit final... et c'est BEAU! Pour voir comment elle en est arrivée là, on peut suivre ses aventures dans la section Véro.Tv de l'extra de Tou.tv.







Vous aimerez aussi: