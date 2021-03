Deuxième chance sera de retour en 2022!

Formidable nouvelle pour les centaines de milliers de fans de Deuxième chance : l'émission est renouvelée pour une cinquième saison!

Le grand retour de cette série d'enquête humaine et touchante a été confirmé par Dany Meloul, la directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, cette semaine.

Pour l'instant, on ignore si Marina Orsini et Monic Néron referont équipe pour la prochaine saison. Cette dernière, qui est journaliste, a joint la populaire animatrice à la coanimation de Deuxième chance lors de la quatrième saison, qui a été produite après deux ans de pause.

C'est Patrick Lagacé qui était aux côtés de Marina Orsini pendant les trois premières saisons.

Rappelons que cette série permet à des gens du public qui ont vécu une histoire bouleversante mais inachevée de retrouver une personne à qui ils souhaiteraient dire « Merci » ou « Je suis désolé ».`

La quatrième saison de Deuxième chance est en cours à ICI Télé et vous pouvez revoir tous les épisodes diffusés sur ICI Tou.tv.

En ce qui concerne Patrick Lagacé, il sera à la barre d'une toute nouvelle émission d'enquête : La traque!

Robert Ferron

Cette série documentaire « true crime » nous replongera dans une intrigue policière québécoise mystérieuse et captivante.

Voici le résumé officiel de La traque, une minisérie de 5 épisodes d'une heure :

« Printemps 2006. Un climat de terreur règne dans l’Ouest de Montréal. Depuis des semaines, un homme s’introduit dans les résidences à la tombée de la nuit et menace les résidents à la pointe d’un revolver. Il les séquestre, les vole, puis disparaît. En 2006 et 2009, l’inconnu commettra notamment treize invasions de domicile, un meurtre, trois tentatives de meurtre et une prise d’otage, en plus de laisser des dizaines de familles traumatisées.

Avec des moyens d’enquête rarement déployés, il faudra dix ans pour le coincer. Arrêté dans son pays d’origine, Trinité-et-Tobago, Septimus Neverson est rapatrié au Canada pour subir son procès à Montréal. En janvier 2020, Septimus Neverson sera reconnu coupable des 54 chefs d’accusation qui pesaient sur lui et condamné à la prison à perpétuité. »

Patrick Lagacé fera la lumière sur cette histoire dans cette nouvelle série documentaire qui sera présentée à ICI Télé pendant la saison 2021-2022.

Vous aimerez aussi: