Une deuxième saison confirmée pour Entre deux draps à Noovo!

Noovo confirme que la série Entre deux draps sera de retour pour une deuxième saison!

La bonne nouvelle a été confirmée mardi lors d'une conférence de presse de la chaîne.

Cette fiction originale, mettant en vedette Karine Gonthier Hyndman, Guillaume Girard, Virginie Ranger-Beauregard, Pier-Luc Funk, Bénédicte Décary, François Papineau, Matthieu Pepper, Fayolle Jean Jr., Antoine Pilon et Simon Pigeon, suit le quotidien de quatre couples et deux colocs d’âges et de milieux différents et explore de façon crue et désarmante toutes les situations vécues.



Entre deux draps est une idée originale de l’humoriste Matthieu Pepper qui s’est assuré de la collaboration de plusieurs auteurs, dont Caroline Allard, Dominic Quarré, Joëlle Bond et Julien Corriveau. La script-édition est assurée par François Avard et la réalisation par François St-Amant.



Ne manquez pas Entre deux draps les mercredis à 19h30 sur les ondes de Noovo!





Entre deux draps/Geneviève Savard-L'Herbier pour Noovo



Noovo a dévoilé ce mardi une toute nouvelle fiction qui sera présentée dans sa programmation de l’automne. Virage, première série dramatique pour la chaîne, mettra entre autres en vedette Charlotte Aubin, Émile Schneider, Marie-Thérèse Fortin et Sylvain Marcel! Découvrez tous les détails ici.



