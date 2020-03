District 31: Gildor Roy se confie sur la mort possible du commandant Chiasson!

QUOI??! Nonnnnnnnnnn! Impossible!

Bon...Gildor Roy vient de nous faire un petite frayeur, notre coeur a fait quatre tours. En entrevue pour le magazine 7 Jours, le comédien s'est confié sur ses prochains projets à venir: en plus des tournages très prenants des séries District 31 et Lâcher prise, on apprend que Gildor lancera très bientôt un cinquième album de musique. Eh oui, Gildor a été l'un des chanteurs country les plus populaires du Québec et il souhaite aujourd'hui offrir un nouvel album country à ses fans!

«Oui, je suis revenu au country pour cet album. Bien humblement, je suis très content. C’est un retour aux sources. Il y a moyen de parler d’enjeux sérieux en gardant une certaine légèreté dans le son. Je voulais parler du sort du peuple québécois. Ça sonne gros, mais ça ne paraît pas quand on écoute les chansons! (rires) Je parle aussi de l’Abitibi, où sont mes racines, et du féminisme, mais d’une façon enjouée qui donne le goût de s’allier. Je prépare cet album dans une liberté totale. Ça m’a fait du bien de passer du temps à écrire et à composer. Ce temps en studio m’a permis de comprendre à nouveau comment on fait de la musique et de réaliser que j’étais meilleur qu’avant. On verra si je réussis, mais au moins j’aurai essayé! (rires)», a dévoilé Gildor.



Courtoisie Ici Télé - Photographe Karljessy



Puisque les tournages au petit écran prennent la majorité du temps de notre cher commandant Chiasson, Gildor s'est confié sur le sujet... dévoilant qu'il devrait vraisemblablement prendre une pause du jeu afin de donner une suite à son quatrième album, Vacaciones, qui est sorti en 2001.

Contre toute attente, et avec un énoooooorme pincement au coeur, Gildor aborde la possible mort de son personnage phare dans District 31!



«[...] je ne pourrais pas faire de la promotion et de la tournée pendant les tournages de l’émission; mon horaire ne me le permettrait pas. Je ne veux pas sortir mon album et ne pas profiter de ce moment. Je préfère attendre et avoir le temps de me promener, de voir le monde et de monter sur scène en tournée. Je sais qu’il y a une cinquième saison de District 31, mais je ne sais pas si je vais y participer; peut-être que le commandant Chiasson va mourir cette saison. Je ne sais pas ce qui arrive à mon personnage!»



Courtoisie Radio-Canada



Si tel est le cas, on peut s'attendre à un raz-de-marée de colère et de déception chez les fans de District 31, qui portent un amour inconditionnel à leur commandant Chiasson...

On espère que le comédien se résolve à une fin moins définitive pour son personnage, comme était le cas pour celui de Hélène Bourgeois Leclerc, laissant la possibilité au personnage de revenir si jamais l'envie revient...



Radio-Canada



Au moins, bonne nouvelle, Gildor nous confirme qu'il y aura bel et bien une saison 5 de District 31!

Regarderez-vous tout de même District 31 sans le commandant Chiasson, joué magistralement par Gildor Roy?



Vous aimerez aussi: