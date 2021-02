District 31: l'interprète de Louis Bourgouin montre l'envers du décor

Stéphane Demers, l'interprète Louis Bourgouin dans District 31, a répondu une question que se pose le public depuis le début de la pandémie de COVID-19, cette semaine : comment les comédiens font-ils pour tourner des scènes à moins de deux mètres de distance, tout en respectant les mesures sanitaires?

Eh bien, les acteurs sont en réalité séparés par des panneaux de protection en plexiglas!

Comment se fait-il qu'on ne les voit pas à la télévision? Ils sont effacés en post-production!

Afin d'illustrer ses explications, Stéphane Demers a partagé un montage photo montrant la situation sur le plateau de tournage de District 31 et le résultat final diffusé à la télé :

Page Facebook de Stéphane Demers

« Pour les fans de District 31 qui se demandent comment on fait pour tourner une scène de resto à moins de 2 mètres... la magie du Plexi!

Effacé ensuite électroniquement en post-production. Et on doit garder nos masques jusqu’à la toute dernière seconde avant la prise, ce qui explique la trace d’élastique au visage, parfois. Et, oui, on arrive quand même à jouer. »

Voilà qui explique bien des scènes où les personnages de District 31 sont plus près l'un de l'autre!

On lève notre chapeau à l'équipe de montage et de post-production, car on n'y voit que du feu!

Page Facebook de District 31/Radio-Canada

Sur une autre note, on a récemment eu la chance de s'entretenir avec Marc Fournier, l'acteur qui prête ses traits à Yves Jacob dans la populaire série policière.

Il nous a parlé des défis qu'apportent un rôle d'individu à double-face et nous a révélé des détails croustillants sur le tournage de District 31. Revoyez l'entrevue dès maintenant sur enVedette!

