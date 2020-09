District 31: La mort de ce personnage principal fait réagir!!!

****ATTENTION! Spoilers! Ne lisez pas si vous n'avez pas vu l'épisode du jeudi 17 septembre.****



Le Commandant Chiasson ne cessait de le répéter: Laurent vivait sur du temps emprunté!

Alors que tout le monde croyait que Daniel Chiasson (Gildor Roy) ou Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis) allaient quitter le navire, pouf... Surprise, surprise! Voilà qu'on a eu droit à un revirement de taille ce soir à District 31: c'est finalement à Laurent Cloutier (Patrick Labbé) qu'on a dû faire nos adieux!

Il faut avouer que Laurent était de plus en plus nerveux et agressif dans les derniers épisodes, à cause de la fameuse histoire du vol des diamants et de la remise en liberté de François Labelle, entre autres! La tension était à son comble en ce début de 5e saison après que Patrick ait arrêté le membre des SS en plein interrogatoire musclé avec Virginie Francoeur, usant de torture, et finalement relâché par la suite par Chiasson.

Il faut l'avouer, le personnage de Laurent, joué magistralement par Patrick Labbé, nous aura fait passer par toute la gamme des émotions en cinq saisons. Laurent Cloutier est passé de lieutenant-détective véreux du 31 à infiltrateur repenti, conjoint de l'inoubliable Miss BBQ, au membre détesté des SS! Le tout, en restant le «bon vieux chum» numéro 1 de Daniel Chiasson, contre vent et marée. C'est d'ailleurs pourquoi on a fait un MÉCHANT saut lorsqu'on a vu le Commandant pointer son fusil sur son meilleur ami, à bout de nerfs contre lui, sur le pas de la porte de sa résidence.

«J'vas péter au frette, y'a trop de pression!» - Laurent

«J'men câlisse! Fais de l'air» - Chiasson



LA question qui tue: qui a tué Laurent?

Plusieurs personnes voulaient la tête de Laurent (Francois Labelle, Virginie Francoeur, etc.), mais tout porte à croire que Chiasson a conspiré avec le nouveau boss des SS (Paul Masson, joué par Rémy Girard) pour éliminer son ami de longue date qui était de plus en plus imprévisible et dangereux.



Est-ce que Chiasson est toujours un membre actif des SS? On se pose la question plus que jamais. Parce que les petites rencontres en habit-cravate dans le parc entre Paul Masson et Chiasson ont de quoi faire jaser... Surtout lorsque, par la suite, Chiasson invite Laurent à souper chez lui pour s'excuser et jaser autour d'un verre de vin puis se débarrasse aussitôt de son cellulaire en le lançant dans le lac...



Impossible que Laurent ait survécu alors qu'il s'est fait tirer à neuf reprises, par deux personnes différentes (deux faux travailleurs de la construction), alors qu'il était en automobile. Et que dire de la réaction de Daniel Chiasson par la suite, qui ne pouvait contenir ses émotions au téléphone avec Carl St-Denis (Hugo Dubé)... mais qui semblait DÉJÀ connaître TOUTE la vérité... faisant semblant de ne rien savoir, en mettant le directeur du SPGM sur une fausse piste: François Labelle aurait-il orchestré la mort de Laurent, et ce, le jour de sa libération!?!

«Tsé Carl, le 31 juillet, il y a 24 ans, j'ai perdu mon grand chum Jacques Legrand. Il y a quatre ans, j'ai engagé sa fille comme SD au 31, pis là je perds mon meilleur ami qui vivait sur du temps emprunté depuis 4 ans... Le jour où François Labelle sort de prison!», confiait Chiasson au téléphone en pleurant.

Pensez-vous que Miss BBQ (alias Charlotte Legault) va sortir de sa cachette pour aller aux funérailles?!



Comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, on apprenait aussi en fin d'épisode que Patrick était suspendu pendant l'enquête du duo diabolique formé par Mélissa Corbeil et André Dallaire (Brigitte Paquette et Pierre-François Legendre). La prochaine tête à tomber? Chiasson risque lui aussi d'être suspendu!



D'ailleurs, une phrase de Mélissa Corbeil a agi comme un véritable coup de poing ce soir: «Je les ai échappés une fois ces estis-là, je ne les échapperai pas une deuxième fois... je leur dois un chien de ma chienne!»

Ouille! Les hostilités sont lancées!

Dans le teaser pour la semaine prochaine, on apprend que le fameux affidavit est faux et que l'écoute que les enquêtes indépendantes faisaient chez Patrick était légale, faite avec un mandat! Ça promet...

