District 31 : le tournage interrompu en raison d'un cas de COVID-19

Le tournage de District 31 a été interrompu en raison de la COVID-19!

En effet, l'un des membres de l'équipe a reçu un test positif du virus. Les tournages se sont donc arrêtés 3 jours à l'avance pour la pause des Fêtes.



Cette situation ne compromet en rien le calendrier de diffusion de la série.



La nouvelle a été annoncée sur la page Facebook officielle de l'émission, mardi en fin de journée :



« District 31 : le tournage s’arrête 3 jours plus tôt. Mardi en après-midi un membre de l’équipe nous a avisés qu’il avait été testé positif à la COVID-19 à la suite de contacts avec un proche porteur du virus.



Aetios Productions se voit donc dans l’obligation d’interrompre temporairement le tournage de District 31. Il est dans nos habitudes depuis le début de la pandémie de suivre à la lettre le protocole exigé par la santé publique et la CNESST. Cet événement ne compromet en rien le calendrier de diffusion de la série.



Conformément à la législation en vigueur, nous ne divulguerons pas le nom de la personne concernée ou d’autres détails concernant la situation afin de respecter sa vie privée. Nous lui souhaitons aussi un prompt rétablissement, sans séquelle.



La pause des fêtes se déroulera tel que prévu et la reprise des tournages s’effectuera dès le 6 janvier 2021 afin de respecter toute la période d’isolement demandée par la santé publique.



Les intrigues de la quotidienne seront en ondes jusqu’au 17 décembre prochain. Les téléspectateurs retrouveront leur série dès le 4 janvier 2021. »







Geneviève Brouillette a rassuré ses fans, mercredi matin, dans une publication sur les réseaux sociaux. La populaire comédienne a reçu un test négative à la COVID-19 :



« Normalement je n’en parlerai pas, comme c’est quelque chose de bien personnel. Mais étant donné que c’est dans les journaux et que tout le monde m’écrit pour me questionner... je vais faire ça short and sweet: je me suis fait tester hier en fin de journée pour la COVID19 et à mon réveil, j’avais déjà le résultat par courriel. Je suis négative. Je n’ai PAS la COVID.



Donc si vous me croisez à l’épicerie, pas la peine de me fusiller du regard. 😉

L’équipe de District 31 va prendre des belles petites vacances pour se remettre sur pied et on sera de retour en 2021 pour terminer la saison 5! »







On espère que la personne infectée se porte bien et qu'elle puisse rapidement reprendre ses activités suite à sa quarantaine!



Les fans retrouveront leur série préférée dès le 4 janvier 2021. Les tournages de l'émission reprendront deux jours plus tard, soit le 6 janvier 2021.







