District 31: Mirianne Brûlé se confie sur son personnage!

Mirianne Brûlé a révélé quelques détails croustillants sur son personnage dans District 31, cette semaine en entrevue!

Comme vous l'avez peut-être vu passer, l'actrice a décroché un rôle dans la populaire série policière.

Au cours d'un entretien avec le magazine 7 Jours, Mirianne Brûlé a raconté que ce tournage avait été un défi pour elle, en tant que comédienne.

Voici ce qu'a déclaré la star québécoise concernant son arrivée dans District 31 :

« Mon personnage se nomme Cindy et elle devrait faire son apparition au cours des prochains jours. Je ne peux pas dire grand-chose d’elle, sinon qu’elle vit une situation dramatique. Ç’a été un beau défi d’actrice, on ne m’a jamais vue dans un rôle comme celui-là. »

Mirianne Brulé sur Instagram

Mirianne Brûlé a ajouté que c'est Fabienne Larouche, la productrice de District 31, qui avait pensé à elle pour ce personnage :

« On m’a offert ce rôle, et c’est une belle surprise. Ce n’est pas un rôle fulgurant, malheureusement, puisqu’il fait uniquement partie d’une intrigue. Mais ça m’a fait plaisir de retourner sur un tel plateau. Comme j’avais déjà travaillé sur 30 vies et Cheval-Serpent, je suis une habituée des plateaux de Fabienne Larouche. Fabienne pense toujours à moi, elle est très fidèle aux comédiens avec qui elle travaille. »

On garde donc l'oeil ouvert au cours des prochains épisodes : Cindy Domingue arrive dans District 31!

Rappelons que la populaire série policière est diffusée à ICI Télé du lundi au jeudi à 19h.

Radio-Canada/District 31

