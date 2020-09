District 31: Sébastien Delorme rend un touchant hommage à sa covedette

Sébastien Delorme a rendu un touchant hommage à sa covedette de District 31, aujourd'hui sur Instagram.

*** Si vous n'avez pas regardé l'épisode du jeudi 17 septembre, on vous invite à arrêter de lire cet article dès maintenant car il contient des divulgâcheurs. ***

Au cours de l'épisode d'hier soir, l'un des personnages principaux a perdu la vie: celui de Laurent Cloutier, incarné par Patrick Labbé.

Évidemment, sa mort a été un choc pour les téléspectateurs. Il s'agit aussi d'un deuil pour les comédiens de District 31, qui jouent aux côtés de Patrick Labbé depuis plusieurs saisons.

Sébastien Delorme, l'interprète Stéphane Pouliot dans la populaire série policière, a entre autres salué son collègue et ami pour son bon travail suite à la mort de son personnage :

« Je veux juste rendre hommage à mon partner Patrick Labbé pour son excellent travail au fil des saisons. Pour la camaraderie, les fous rires. Merci »

Des mots simples et touchants!

En ce qui concerne Patrick Labbé, il a déclaré au Journal de Montréal aujourd'hui qu'il « serait resté » s'il avait eu le choix et qu'il « s'ennuie déjà » de la gang de District 31.

Dans le teaser de la semaine prochaine présenté à la fin de l'épisode hier soir, on apprend que le fameux affidavit est faux et que l'écoute que les enquêtes indépendantes faisaient chez Patrick était légale, faite avec un mandat! On a hâte de voir la suite...

District 31, du lundi au jeudi dès 19h à ICI Télé.

