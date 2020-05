District 31 : une possible reprise des tournages en juillet?

Retrouverons-nous nos personnages préférés de District 31 cet automne? Selon Fabienne Larouche, il est fort possible que oui.



En entrevue avec Patrick Lagacé au 98,5 FM, la célèbre productrice a affirmé être confiante de recommencer les tournages cet été. Des mesures sanitaires strictes seront bien évidemment mises en places sur les plateaux de tournage afin d'assurer la sécurité des acteurs et des techniciens. La reprise pourrait alors débuter autour du 15 juillet.



«Je pense qu'on a tous hâte de tourner. On est prêts à tourner chez Aetios. Les techniciens sont prêts. Je pense qu'autour du 15 juillet, moi je dirais qu'on va commencer à tourner. [...] On va tourner comme si c'était dans un plateau fermé, comme si on faisait de la nudité ou des scènes d'amour à toutes les scènes.»



«Ce virus-là est en train de s'éteindre. Le 15 juillet, on va pouvoir tourner, jusqu'au mois de novembre. C'est un peu comme une grippe, ça va reprendre. [...] La façon de tourner sur District 31 est probablement la mieux équipée présentement pour passer à travers ça. On tourne en désordre sur 5 jours. On tourne par location. On fait 4 épisodes sur 5 jours. Après ces 5 journées-là, on est capable de monter les épisodes et de les livrer.»





Pour l'instant, il ne manque qu'une approbation par le gouvernement de François Legault du Guide des normes sanitaires pour que les productions redémarrent officiellement. Fabienne Larouche reste ainsi très positive et espère pouvoir livrer des productions de qualité à l'automne.



«Je suis super positive. Je pense qu'on va y arriver. On va avoir du District au mois de septembre et on va peut-être être obligé d'arrêter en novembre et en décembre. On va recommencer après.»



Voilà une belle lueur d'espoir dans toute cette crise!



