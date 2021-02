District 31 : voici la date de la grande finale de la saison!

Ça y est, on connaît la date de la finale de la saison de District 31!

Le dernier épisode du printemps sera diffusé le jeudi 22 avril 2021!

Le producteur de la populaire série policière, Michel Trudeau, a confirmé la nouvelle au site Showbizz.net.

Il nous reste donc encore près de deux mois d'intrigues et de revirements de situations dans cette saison de District 31!



District 31 via Facebook



Rappelons que dès lundi prochain, le commandant Chiasson (Gildor Roy) informera Gabrielle (Geneviève Brouillette) que Florence Guidon (Catherine Proulx-Lemay) est suspendue pour manquement à la déontologie.



Facebook District 31



Cette « twist » a été ajoutée à l'histoire car Catherine Proulx-Lemay a contracté la COVID-19 avant les Fêtes. La comédienne a donc été remplacée momentanément par Myriam LeBlanc, alias Madeleine Depeault, qui vient donner un coup de main au 31 afin de faire la lumière sur l’assassinat du juge Pelland.



District 31 - Facebook



On sentait que Florence l'avait dur ces derniers temps et était de plus en plus à cran. On imagine donc que Luc Dionne a sûrement voulu aller dans cette direction avec le scénario afin de pallier à l'absence de la comédienne. D'ailleurs, le 8 mars prochain, on verra arriver une binette pour le moins connue dans la quotidienne alors que Gabrielle fera appel à Mélanie Dubé (Catherine Renaud), qui a déjà travaillé avec Florence, pour remplacer cette dernière pendant sa suspension.



Karine Paradis



Catherine Renaud, qu'on peut présentement voir en vedette dans la série 5e rang, n'est pas une inconnue sur le plateau de District 31 puisqu'on l'avait déjà vue dans l'épisode 37 de la saison 3: elle était venue en aide à Isabelle Roy (Hélène Bourgeois Leclerc) afin de coincer un violeur masqué qui attaquait ses victimes avec un pistolet à impulsion électrique! Dans deux semaines, le personnage joué par Catherine Renaud devra d'ailleurs se pencher sur l'histoire d'une jeune itinérante décédée et demandera l'aide de Jean Brière afin d'y voir plus clair.

District 31, une série présentée du lundi au jeudi dès 19h à ICI Télé.



Vous aimerez aussi: