Dominic Paquet derrière nouveau show d'humour sur Noovo cet hiver!

Dominic Paquet se joint à l'équipe de Noovo pour un tout nouveau show d'humour!



Dès janvier, la chaîne présentera sa nouvelle émission de vidéos humoristiques, Ça c'est drôle, dont le narrateur et script éditeur est nul autre que le populaire humoriste!



Apprécié pour ses nombreux personnages, Dominic Paquet rendra hommage à tous les malchanceux de la planète, en faisant référence à leurs ratés, leurs déboires, leurs mauvaises idées ou leur mauvais karma. Les vidéos permettent de décrocher de notre quotidien, font du bien et les commentaires qui n’ont qu’un seul but : faire rire!

Les téléspectateurs auront droit à une variété de thèmes tels que : Regrets instantanés, Crampes de cerveau, Les anges de la démolition, Le monde du sport ou L’union fait l’atroce. On pourra aussi voir quelques spéciaux sur le monde animal, la semaine de relâche scolaire et la Saint-Valentin!



Serez-vous à l'écoute de ce nouevau rendez-vous télévisuel cet hiver sur Noovo?



